Rural.- A Estación de Viticultura e Enoloxía, primeira de España en calcular a súa pegada de carbono e inscribila

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) inscribiuse como organización no rexistro estatal da pegada de carbono da Oficina Española do Cambio Climático, un organismo dependente do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, felicitou a Evega por este avance e reuniuse co seu director, Juan Casares, a quen agradeceu tanto o traballo diario que desenvolven no centro a favor do sector vitivinícola como esta innovación en concreto, coa que Evega convértese en pioneira.

"Combinar o labor do agro co respecto ao medio ambiente ten que ser unha prioridade nesta consellería", aseverou a conselleira.

Evega calculou a pegada de carbono derivada do seu funcionamento cotiá e elaborou un plan de redución das súas emisións.

O valor para o ano 2015 foi de 51,64 toneladas de dióxido de carbono equivalente, unha cifra que lle sitúa no nivel medio alto da táboa, aínda que "normal" para un organismo de investigación e coas características estruturais do centro.

Como mostra do seu compromiso ambiental, o centro tamén fixou a pegada de carbono do viño institucional que elabora, tanto en branco como tinto, e do que este ano será a segunda colleita. Irá consignada na contraetiqueta das botellas.