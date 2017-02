Antón Arias levará a súa proposta para tesoureiro e contador da CEG á primeira reunión da directiva, en dúas semanas

O novo presidente da confederación de empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, xa ten pensados os nomes que proporá para tesoureiro e contador da patronal galega na primeira reunión dos órganos directivos, que prevé convocar en 15 días.

Arias, en declaracións a Europa Press, informa de que tamén ten intención de "pór algunha base para que se inicie o proceso" de reforma dos estatutos nese primeiro encontro do comité executivo e da xunta directiva.

O novo responsable dos empresarios galegos cre que a cita da semana do 20 de febreiro --nunha data aínda por determinar xa que "hai que coordinar axendas"-- vai ser "importante e bastante definitoria".

Por agora, entrou en contacto coas organizacións provinciais e tamén con algunhas sectoriais, así como co consello asesor da CEG. "Estou a tentar un pouco facer labor de aproximación para que todos vaiamos na mesma dirección", comenta.

Sobre se ve factible un achegamento con Ourense e Pontevedra, críticos coa forma en que se expuxo a súa candidatura, destaca que "está a haber conversacións", aínda que admite que iso "haberá que velo agora, nos órganos directivos", na materialización dos distintos asuntos.

HIPOTECA, PLAN DE VIABILIDADE E ORZAMENTOS

De ser posible, trasladará á directiva a formalización da nova hipoteca da entidade, para resolver os problemas de liquidez que afronta, pero asume que iso "depende" dos bancos. Estes días, asegura, as negociacións con eles son intensas, pero aínda non hai nada "concreto".

Cando se peche esa operación, dá por finalizado o plan de viabilidade, que incluía varias medidas de axuste, desde despedimentos ata reducións de xornada, e que herdou do mandato do seu antecesor no cargo, Antonio Dieter Moure.

O coruñés sinala, no entanto, que "outra cuestión é que máis adiante haxa que tomar medidas", pero matiza que esa eventualidade se daría "dentro doutro plan de viabilidade".

Para máis adiante deixa a elaboración dos orzamentos de 2017, xa que antes ve preciso aclarar a situación económica da entidade. "Pechar ese capítulo e unha vez definido porémonos a iso, sabendo con que medios contamos para podelos facer realistas", resume.

CONTEXTO DA CEG

Antón Arias púxose á fronte da CEG o pasado 27 de xaneiro, nunhas eleccións nas que era o único candidato e nas que recibiu o voto favorable do 60% da asemblea --A Coruña, de onde procede; Lugo e case todas as sectoriais--, fronte a un 40% que se manifestou en contra --fundamentalmente Pontevedra e Ourense--.

El mesmo marcouse o reto de pacificar e normalizar unha organización con graves problemas polos enfrontamentos internos e a crise económica que atravesa desde hai anos.

Tras deixar Moure o posto, pola falta de apoios que dificultaba a súa xestión diaria --como lle ocorreu tamén a José Manuel Fernández Alvariño, aínda que este, ademais, foi duramente criticado en moitas das súas actuacións--, unha comisión xestora co histórico Antonio Fontenla á fronte fíxose cargo da confederación.

A pesar de que pactaron a procura dun candidato de consenso, ante a ausencia dun, A Coruña, onde lidera aos empresarios Fontenla, presentou a Arias a última hora, o que supuxo o malestar entre parte da organización.