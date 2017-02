TURISMO.- A Comisión de Seguridade Viaria dos Camiños de Santiago aborda melloras en tramos de maior risco

A Comisión de Seguridade Viaria nos Camiños de Santiago abordou, nunha reunión na Delegación do Goberno en Galicia, as actuacións para a mellora dos puntos de cruzamento entre as estradas estatais e autonómicas e o Camiño de Santiago.

Presidida polo delegado do Goberno, Santiago Villanueva, na sesión deuse conta da situación dos distintos puntos de conflito achados no catro provincias galegas.

Así mesmo informouse da resolución dalgún deles, como as obras na travesía de Arcade, en Soutomaior (Pontevedra, "e doutros proxectos en fase de estudo ou redacción a fin de lograr unha adecuada seguridade viaria no Camiño de Santiago", informa a Delegación do Goberno.

Previamente, en 2015 o Ministerio de Fomento realizou actuacións de reforzo e mellora da sinalización vertical nos puntos máis conflitivos de cruzamento de peregrinos no Camiño Francés tanto no Pino (A Coruña) como Palas de Rei (Lugo) na estrada N-547.

"Neste tramo, ademais limitouse a velocidade nos puntos de cruzamento do Camiño de Santiago, que, en época estival, é transitado diariamente por máis de 1.000 peregrinos, e implantáronse sinais con leds de advertencia de perigo polo cruzamento de peóns e peregrinos", explica tamén nun comunicado.

NOVOS PROXECTOS

Por outra banda, indica que "ante a necesidade de lograr unha mellora global e definitiva nos puntos de confluencia e cruzamento do Camiño coa N-547, ademais da continuación das obras dos tramos restantes da autovía A-54 (Lugo-Santiago) entre Palas de Rei e Lavacolla, atópase en tramitación o proxecto para a construción de pasos inferiores e sendas en seis cruces".

Sobre estes, indica que son ·de especial perigo polo gran número de peregrinos e as significativas intensidades de tráfico rodado na N-547, cinco deles no concello do Pino (A Coruña) e un en Palas de Rei (Lugo)".

Entre outras actuacións, cita a remodelación da intersección de Faramello, en Rois (A Coruña), para a mellora da seguridade de condutores e peregrinos. Mentres, no Camiño da Prata ao seu paso pola localidade de Carballeda, en Piñor (Ourense), sinala que será reforzada a sinalización vertical no tramo en ambas as marxes coa implantación de sinais de advertencia.

Ademais, o Ministerio de Fomento iniciará a redacción dun proxecto de mellora da seguridade viaria na entrada en Galicia do Camiño Portugués en Tui, adxacente á antiga Ponte Internacional na N-551, así como para a adecuación do valor patrimonial e cultural deste tramo.

Así mesmo atópase en redacción o proxecto de seguridade viaria de construción dunha pasarela para o Camiño Portugués sobre o ramal de acceso á estrada N-550 desde a autovía A-52 no termo municipal de Mos.

Pola súa banda a Dirección Xeral de Tráfico instalou, en maio do ano pasado, 21 sinais verticais que avisan aos condutores da proximidade de peóns e ciclistas, e que se atopan reforzadas con iluminación led.

ACTUACIÓNS DA XUNTA

Na reunión, Turismo da Xunta de Galicia informou das diversas actuacións levadas a cabo nos Camiños, entre elas a finalización no pasado ano da obra de sinalización e melloras no Camiño Francés para a súa adaptación á delimitación oficial.

Neste sentido, avanzou que neste ano 2017 continuará con estas actuacións de desenvolvemento e aplicación da nova normativa de sinalización no Camiño do Norte, Camiño Primitivo, Camiño Inglés e Ruta Fisterra-Muxía.

Para este ano Turismo de Galicia ten previsto ademais completar as obras de optimización do Monte do Gozo, "así como iniciar a tramitación das obras de acondicionamento das entradas do Camiño a Santiago de Compostela".