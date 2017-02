Cambados recolle o galardón como Cidade Europea do Viño

A localidade pontevedresa de Cambados recolleu o galardón como Cidade Europea do Viño 2017, unha distinción que entrega cada ano a Rede Europea de Cidades do Viño (Recevin), nun acto que tivo lugar este mércores en Bruxelas.

A alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, recibiu o galardón de mans das cidades italianas de Conegliano e Valdobbiadene, que se atopan na rexión do Veneto.

O concello da comarca do Salnés impúxose a outras localidades españolas con gran peso vitivinícola como Aranda del Duero (Burgos), Vilafranca do Penedés (Barcelona) e La Palma del Condado (Huelva).

A alcaldesa explicou en declaracións aos medios tras recibir a distinción que se trata da segunda vez que a localidade se postula.

Abal asegurou que o galardón permitirá promocionar tanto Cambados como toda a comarca, así como "activar o turismo" enológico, posto que "apenas está explotado".

"Eu creo que isto vai ser o pistoletazo de saída para pór a Cambados no mapa xa non só europeo senón tamén no de América Latina, posto que estas relacións que nos unen en canto á cultura do viño van ter repercusión unha vez que empecemos a desempeñar o noso labor de cidade europea do viño", confiou.

A alcaldesa destacou que terá lugar unha gala inaugural en Cambados o próximo 25 de marzo e que hai preparadas máis de cen actividades en relación ao galardón como Cidade Europea do Viño 2017.

"Vai ser un ano de moitísimo traballo e estamos seguros de que vai repercutir de maneira moi beneficiosa", apuntou.