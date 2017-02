A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, manifestou que o BNG baralla pedir a intervención da Fiscalía ante a pretensión de Ferroatlántica de culminar a venda das centrais hidroeléctricas do Xallas e advertiu de que se o Goberno "insiste en ignorar esta pretensión ilegal pode incorrer en prevaricación".

O Grupo Villar Mir puxo á venda a carteira de doce centrais hidroeléctricas con que conta en España, entre elas as de Galicia, que suman uns 210 megawatts (MW) de potencia, por un importe de 255 millóns de euros, segundo informou a corporación a través de Ferroglobe, sen revelar o nome do comprador. Esa operación non inclúe a central que a corporación ten en Francia.

En canto ás instalacións españolas, repartidas entre Aragón e Galicia, o peche da operación quedou suxeito ao cumprimento de determinadas condicións, entre elas a consecución das preceptivas autorizacións.

Este mércores, a portavoz nacional do BNG desprazouse a Dumbría e, alí, deixou claro que a súa formación "vai remover Roma con Santiago" para evitar a venda, unha "auténtica espada de Damocles sobre o futuro da comarca da Costa da Morte". "Porque todos sabemos que se se venden as minicentrais, quedan en risco centos de traballos, por iso pedimos firmeza ante o que sería unha ilegalidade", salientou.

"FEIJÓO, LOCUAZ"

A portavoz nacional do BNG lamentou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sexa "tan locuaz noutros temas" e garde "mutismo cando están en xogo centos de empregos na Costa da Morte en lugar de explicarlle a Ferroatlántica que nos e van vender as minicentrais do Xallas".

"É moi malo sinal. Alármame que Villar Mir diga publicamente que vai facer algo que é ilegal, como di unha sentenza xudicial, e aquí non pase nada", aseverou Pontón, quen suxeriu que, "se cadra", había que pedirlle á Fiscalía que investigase e "dicirlle ao PP que se mira para o outro lado e non toma cartas no asunto, podería incorrer en prevaricación".

A dirixente nacionalista tamén advertiu sobre a "impunidade na que parece instalada a empresa". "Villar Mir xa se sacou a careta, porque ademais de anunciar a venda di con claridade que é para facer caixa para o seu grupo. E non estamos dispostos a que se especule cun ben público e que un empresario madrileño faga negocio á conta dun recurso deste país; parécenos intolerable e impresentable", sentenciou.