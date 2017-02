Ferrol convoca unha asemblea con veciños sobre a problemática da pataca afectada pola polilla guatemalteca

A concelleira de zona rural de Ferrol, Rosa Méndez (non adscrita), realizou un chamamento aos veciños deste municipio que viven na zona rural e que habitualmente cultiven patacas a que "acudan a unha asemblea informativa" que foi convocada para o vindeiro martes, día 14, a partir das 19,00 horas no local da Asociación de Veciños de Covas.

Méndez trasladou nunha comparecencia ante os medios de comunicación que actualmente están "agardado por un Real Decreto do Ministerio de Agricultura sobre todo isto", en alusión á problemática xerada coa proliferación da polilla guatemalteca por Ferrolterra. "Quero pensar que non vai ser especialmente diferente ao que xa se está dicindo, sobre cales son xa as obrigacións e as recomendacións", apuntou.

A edil tamén lembrou que están vixentes "prohibicións, como é o sacar as patacas da zona nas que están". "Aínda que aquí estase falando moito do autoconsumo, isto non impide que teña que estar regulado e controlado", apuntou.

De feito, sinalou que "a Xunta xa estivo facendo controis en anos anteriores", pero "agora, con tanta publicidade, parece que a cousa se está indo un pouco das mans".

CELERIDADE

A concelleira tamén reclamou para este tipo de situacións "do mesmo xeito que para a velutina, celeridade". "Xa levamos dous anos con este problema e parece que non se debeu de actuar con tanta celeridade", indicou.

Rosa Méndez asegurou que desde o Concello de Ferrol poranse en contacto con todas as asociacións de veciños do rural para que acudan a esta reunión e que "desde alí se trasladará toda a información de carácter oficial da que se dispoña". Está a traballarse para que lle acompañe un técnico.

REPERCUSIÓNS

A responsable da Concellaría de Zona Rural tamén asegurou que a incidencia da praga da polilla guatemalteca no territorio de Ferrol motivou "a instalación de trampas por parte dá a Xunta en anos anteriores e a xente seguiu sementando". "Algúns con problemas e outros sen eles", apostilou.

Respecto diso, estimou que "os que realmente van informar nesta reunión son os veciños, que son coñecedores de que existe o problema". Neste foro, engadiu, escoitarán a súa voz para tratar de facer o que estea da súa "man".