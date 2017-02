O TC declara nulos varios preceptos da lei da Xunta que regulaba o cobro das eléctricas aos usuarios

O Tribunal Constitucional (TC) declarou "inconstitucionais e nulos" varios preceptos da lei de medidas fiscais e administrativas aprobada pola Xunta a finais de 2015, nos que se entraba a regular, entre outras cuestións, a obrigación de facturación das eléctricas con base en consumos reais.

O Goberno central recorreu ante o TC tres dos artigos desta normativa, ao entender que vulneraban as súas competencias. En concreto, trátase do artigo 32 (que aspiraba a garantir unha potencia eléctrica mínima suficiente nos polígonos industriais), do 33 (no que se afrontaban os cobros indebidos por substitución e equipos de medida) e o 34, que aludía á facturación por consumos reais.

Segundo o fallo, ao que tivo acceso Europa Press, o Constitucional estima parcialmente o recurso do Goberno e anula o segundo parágrafo do artigo 32 (relativo aos operadores económicos nos chans industriais), no que se establecía, precisamente, que "o cociente de electrificación mínima de referencia" con carácter xeral é "de 25W/m2 de parcela neto.

Tamén se declara inconstitucional o artigo 33. Nel ditábase que "non poderían incluírse na factura cobros por equipos de medida con capacidade para a telemedida e a telexestión, nin en concepto de aluguer nin de compra, ata que o equipo estea efectivamente integrado co correspondente sistema e plenamente operativo".

"Ata ese momento, só procederá o cobro que correspondería en relación co equipo de medida que houbese previamente instalado", recollía tamén o artigo declarado nulo, no que se definían ademais as infraccións.

FACTURACIÓN POR CONSUMOS REAIS

Do artigo 34 da lei autonómica, sálvase só o primeiro parágrafo no que se recolle que "a facturación será efectuada polo comercializador de referencia con base en lecturas reais, en consonancia co establecido nos reais decretos 1718/2012, de 28 de decembro, e 216/2014, de 28 de marzo".

Anula, con todo, o tres parágrafos restantes. Neles a Xunta advertía de que non poderían realizarse facturacións en función de estimacións salvo "acordo expreso co consumidor". Engadía que o incumprimento do disposto podería constituír unha infracción grave e ser sancionable.

"CAMBIA A NORMATIVA BÁSICA ESTATAL"

Nos distintos preceptos que anula a sentenza, que se publicará no Boletín Oficial do Estado, incídese en que contravienen a normativa básica estatal.

"(...) A norma autonómica só permite a estimación do consumo se expresamente conséntea o consumidor co que, para idéntico suposto de feito, cámbiase a forma de medición do consumo eléctrico prevista na normativa básica estatal, con evidentes consecuencias económicas para as empresas comercializadoras, que non poderían facturar eses consumos se non contan coa aprobación do usuario para unha lectura estimada", alega o Constitucional.