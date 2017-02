A portavoz do Concello de Madrid, Rita Maestre, e o secretario xeral de Podemos na capital do Estado, Ramón Espinar, coincidiron ao considerar necesario que "se respecte" a "autonomía" dos territorios e as candidaturas cidadás para escoller aos seus candidatos ás institucións.

Ambos os dirixentes de Podemos, a primeira afín á candidatura de Íñigo Errejón, 'Recuperar a ilusión', e o segundo á de Pablo Iglesias 'Podemos para todas', pronunciáronse deste xeito ao ser preguntados antes de participar nun debate en Santiago de Compostela pola proposta do líder da formación morada de propor ao actual portavoz no Congreso para optar á alcaldía de Madrid.

Así, en primeiro lugar, Rita Maestre considerou que se debe "respectar" a autonomía cidadá das candidaturas "nas que participa Podemos pero tamén outras organizacións", así como xente "independente" como a actual rexedora, Manuela Carmena.

"As candidaturas cidadás teñen fórmulas de debate e de decisión democráticas que non están ligadas a estas fórmulas antigas de sinalar a un candidato ou a outro", engadiu.

Nesta liña tamén se pronunciou o líder de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, quen asegurou que "hai que ter moito respecto aos territorios, aos inscritos, aos aliados e aos procesos". "Por tanto, se Errejón quere ser candidato en Madrid é unha cousa que terá que decidirse en primarias e terá que gañalas", apuntou.

Ademais, preguntado polo feito de que a proposta veña do propio Pablo Iglesias, Espinar asegurou que o líder da formación morada "está no seu dereito de propor a quen queira" para os procesos de Madrid. "O que trata de dicir, e creo que é verdade, é que vai contar sempre con Errejón para o seu proxecto de Podemos", indicou.