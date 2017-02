Pleno.- Confirman máis de 1.500 casos de ingresos hospitalarios por gripe desde o inicio da tempada en Galicia

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, apuntou este mércores que, desde o inicio da tempada de gripe, foron un total de 1.504 os ingresos hospitalarios por casos desta patoloxía en Galicia. Deles, segundo os seus datos, un 6,5 por cento requiriron asistencia na UCI.

Díxoo ante o pleno da Cámara en resposta a unha pregunta da deputada do PPdeG Encarna Amigo, quen puxo en valor que o sistema sanitario público galego está "preparado" para "atender en todo momento as necesidades dos cidadáns".

En canto aos datos da infección, o conselleiro indicou que a intensidade foi algo "maior" que nas tempadas anteriores; á vez que reivindicou o reforzo con preto de 3.000 efectivos para a atención á gripe e o resto das patoloxías.

Tamén atendeu Vázquez Almuíña á parlamentaria do BNG Montse Prado, crítica con que a Xunta aínda non levase a cabo o cambio de agullas de insulina para os pacientes con diabetes pese ao "gran número" de queixas.

Respecto diso, replicou que ás veces os problemas son consecuencia de "a técnica de inxección" e que, cando non é así, modifícanse por outras de menor calibre. Devandito isto, sinalou que o número de incidencias é "menor" e que "curiosamente" o seu groso concéntrase en Santiago.

REFORMAS NUN COLEXIO

Por outra banda, a deputada de En Marea Ánxeles Cuña levou á Cámara o "malestar" da comunidade educativa polas obras que se están realizando no centro escolar coruñés Ramón da Sagra sen "as condicións mínimas de seguridade e salubridade". "Varias familias deixaron de levar aos nenos a clase", aseverou, tras lembrar que o amianto "é cancerígeno".

"Cre sinceramente que somos tan desalmados para acometer obras que poidan danar a saúde dos nenos?", inquiriu o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, na súa quenda de réplica. Ademais, deixou claro que se non houbese "unha certeza" de que non se está causando ningún dano aos nenos, tras as medicións correspondentes dos técnicos, el mesmo sería "o primeiro en mandar parar" esas actuacións.

Dado que Cuña insistiu en que "é unha irresponsabilidade" retirar agora o amianto, en lugar de facelo en período non lectivo, o titular de Educación lamentou a "desconfianza" mostrada cara a "o procedemento" levado a cabo por técnicos da administración especializados en "seguridade e saúde".