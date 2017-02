Pleno.- O programa Reconduce conseguiu 163 solucións ou acordos para evitar desafiuzamentos en case 200 casos

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, informou este mércores de que o programa Reconduce conseguiu un total de 163 acordos ou solucións para evitar desafiuzamentos dun total de 197 expedientes abertos.

No outro extremo, en catro ocasiones non se chegou a acordo debido a unha denegación inmotivada da proposta por parte da entidade financeira, mentres que o resto de casos están en proceso de tramitación. Con todo, asegura que non ten constancia de ningún desafiuzamento de familias co expediente formado e defendido a través deste programa.

En resposta no pleno do Parlamento a unha pregunta do Grupo popular, Rey Varela remarcou que o programa Reconduce busca "desafogar" aos servizos municipais, a través dunha maior coordinación entre administracións cun único dispositivo ao que derivar todos os casos de desafiuzamentos, con información, asesoramento, atención específica e apoio psicolóxico.

Ademais, apuntou que se buscará ampliar as oficinas do programa Reconduce, unha iniciativa posta en marcha en 2013, co fin de "achegalo máis" á cidadanía. Na actualidade ten unha sede en Santiago, onde funciona como "portelo único".

Este programa conta cun protocolo de colaboración asinado por sete entidades financeiras que operan en Galicia para o establecemento dun sistema de mediación con elas en casos de desafiuzamento.

CONTRA O "ALARMISMO" NO LÁCTEO

Noutra orde de cousas, nesta comisión a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, puxo en valor que Galicia "segue sendo unha potencia" no sector lácteo, "pese ao alarmismo que algúns queren pór encima da mesa" e "o escurantismo que outros queren que salga nos medios".

Así, subliñou que desde xullo o prezo do leite que se paga a gandeiros aumentou en tres céntimos o litro en Galicia, aínda que ese foi o mes no que se abonou menos en anos.

Ademais, sinalou aspectos positivos como a incorporación de máis de 600 mozos ao agro no último ano, mentres se publicará unha nova orde de axudas para a modernización este mes de febreiro.