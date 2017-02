Rita Maestre (Recuperar a Ilusión), Ramón Espinar (Podemos para todas) e Diego Pacheco (Podemos en movemento) coincidiron este mércores en Santiago ao destacar que despois da Asemblea Cidadá de Podemos (Vistalegre II) que se celebrará este fin de semana e no que se escollerá o Consello Cidadán Estatal o obxectivo de todas as persoas que conforman as distintas listas será "compartido".

En primeiro lugar, en declaracións aos medios, a portavoz do Ayuntamiento de Madrid e número dous da candidatura de Íñigo Errejón, Rita Maestre, destacou que nesta asemblea, na que "a diferenza do que pasa nos partidos tradicionais" votarán miles de persoas, o que se decidirá é "cal é o rumbo ou a táctica" para chegar a un obxectivo "compartido" por todos, que é "gañar ao PP".

"Nós defendemos un Podemos, que é o Podemos natural, o de ser unha organización transversal, democrática e con vontade de gañar", destacou, para asegurar que "unha certa viraxe" --cara a Esquerda Unida-- "pode facer volver ao taboleiro que era o país antes do 15M", cuestión que considera que "sería un erro". "Construímos Podemos dicindo que as etiquetas tradicionais que dividían o campo político non eran útiles para construír esa alternativa e fixémolo recollendo ao 15M", sinalou.

Ademais, preguntada pola posibilidade de que se produzan dimisións dos que non se impoñan en Vistalegre II, Maestre asegurou que o que hai por diante é "a oportunidade de construír unha organización" na que caiban todos. "En Podemos non sobra ninguén, o que falta é moita xente que aínda non confían nas forzas do cambio para superar as súas situacións", manifestou.

Así mesmo, asegurou que "non está en discusión quen é a persoa que ten que encabezar este proxecto" e volveu a insistir en que o actual secretario xeral, Pablo Iglesias, "é a mellor persoa para encabezar" a formación morada. "E vaino a seguir sendo durante moitos anos", apuntou.

"NIVEL DE CONFRONTACIÓN"

Pola súa banda, Espinar considerou que neste proceso escenificouse "un nivel de confrontación moi por encima das diferenzas reais que existen". "O que espero é que despois dunhas semanas nas que todos os titulares tiñan máis que ver coa salsa rosa do asunto que cos debates de contido político podamos ter un debate de altura sobre o modelo de organización que necesitamos para o modelo de sociedade", apuntou.

Neste sentido, preguntado polas declaracións nas que Errejón asegurou que se gaña o proxecto de Pablo Iglesias Podemos estará "máis lonxe" de gañar as eleccións ao PP, o líder de Podemos en Madrid pediu "non esaxerar". "Eu tamén creo que se gaña o proxecto de Errejón estariamos máis lonxe para gañar as eleccións", sinalou.

Así mesmo, preguntado pola posibilidade de que a lista encabezada polo actual secretario Político gañe o proceso, Espinar considerou que se iso ocorre, todos os que, como el, están agora á beira de Iglesias, deben situarse "ao seu lado" e entender "que lles toca a eles pilotar o proxecto".

Ademais, preguntado pola polémica xurdida sobre a alianza con EU, o líder de Podemos Madrid considerou "unha mala idea" utilizar aos aliados "como arma arreboladiza" nun debate interno.

POSTURA ANTICAPITALISTA

Pola súa banda, o representante do proxecto Podemos en Movemento Diego Pacheco puxo en valor o feito de que se celebren debates deste tipo por todo o territorio no que as distintas candidaturas expoñen as súas propostas.

E é que, na súa opinión, con en enfrontamento xurdido nos últimos días entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a xente "puido sentirse un pouco descolocada". "Agora é o momento de pensar no día despois de Vistalegre, non no enfrontamento Pablo-Íñigo", apuntou.