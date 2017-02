O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, puxo de novo este mércores como condición para concertar prazas nas residencias de maiores construídas pola Deputación de Lugo que a sociedade urbanística provincial (Suplusa), que se encargou das obras,se inscriba como entidade prestadora de servizos sociais.

Precisamente, a xunta xeral desa empresa pública aprobou a modificación dos seus estatutos para adaptarse á Lei de servizos sociais de Galicia o pasado ano a instancias do PP. No entanto, esta decisión foi recorrida polo presidente da Deputación, o socialista Darío Campos, a quen a Xustiza lle quitou a razón.

"Agora Suplusa xa está preparada para inscribirse" no mencionado rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais, celebrou Rey Varela ante o pleno da Cámara, tras o cal asegurou que a partir dese momento as residencias "poderanse pór a funcionar e contarán co apoio económico da Xunta".

Díxoo en resposta a unha pregunta da deputada do PSdeG Concepción Burgo na que esixiu "lealdade institucional" ao Goberno galego, tendo en conta que a Deputación de Lugo está a investir 15 millóns de euros en 13 residencias en distintos puntos da provincia. Delas, como indicou, catro están terminadas e equipadas e outro tres a piques de concluír as obras.

A súa apertura, profundou, só depende dun concerto co Goberno autonómico para "garantir o acceso universal aos pensionistas con menores rendas". E, a continuación, opinou que a Xunta "debería alegrarse" do investimento da deputación e "debería recibila cos brazos abertos e con todas as facilidades".

Para Rey Varela, ese investimento "en 10 anos tampouco é para presumir", pois a Xunta destina uns 50 millóns de euros á provincia entre prazas e libranzas de coidadores de dependentes. Así, tras expor á Deputación que pode facer "unha maior achega económica", preguntouse para que están se non os concelleiros e deputados provinciais da área de servizos sociais.

"MENTIREIRO E CRUEL"

Desde a tribuna de invitados seguiu a resposta do conselleiro o vicepresidente da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, e ao termo desa intervención mostrouse ante os xornalistas "triste" pola constatación de que será a institución provincial quen oferte "en solitario" as prazas das mencionadas residencias de maiores.

"É absolutamente inútil entenderse cun conselleiro mentireiro e cruel no manexo dos datos", salientou, non sen reprobar que "non está para defender o benestar dos cidadáns da provincia de Lugo, senón para servir aos intereses do PP de Lugo".

Ao seu xuízo, este partido está "obsesionado" con "bloquear a apertura" desas residencias e con converter Suplusa --sociedade controlada actualmente polo PP co apoio dun expulsado do PSOE-- en "un chiringuito" desde o que "ofrecer prazas privadas". Todo iso, lamentou, na provincia coas pensións máis baixas do Estado.

Tras garantir que a Deputación "vai abrir" eses centros buscando vías de acordo cos concellos, Álvaro Santos considerou "infame" que Rey Varela falase neses termos dos concelleiros e deputados provinciais da área de benestar social. Non sen preguntarse "para que está el se non crea unha soa praza de maiores en Lugo", esixiulle que se "desculpe".