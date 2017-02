A Dirección Xeral de Policía convoca 40 prazas para Galicia, segundo o SUP, que denuncia que o déficit actual son 646

O Sindicato Unificado de Policía (SUP) informou de que a Dirección Xeral da Policía deu a coñecer este mércores a relación de vacantes que pretende convocar no próximo Concurso Xeral de Méritos das Escalas Básica e Subinspección cuxa publicación se fará no mes de marzo.

Segundo concretou o SUP, convócanse 40 prazas para toda Galicia, "sendo o déficit actual de 646 (20,5 por cento)". Neste sentido, denunciou que a Dirección Xeral de Policía non teña en conta que Galicia presenta "o maior déficit de persoal dos últimos 20 anos".

"Obviou a situación límite que sofren a maior parte os persoais policiais da comunidade nas que a falta de efectivos está a provocar o peche parcial ou total de comisarías e servizos, o desmantelamento de grupos de investigación ou o desvío de servizos a outros Corpos de Seguridade cuxa competencia corresponde á Policía Nacional", esgrime o SUP, nun comunicado.

"Os policías seguiremos dando o mellor de nós mesmos a pesar da inseguridade xurídica que implica servir aos cidadáns con leis ambiguas, medios escasos e un horario e soldo non acorde co noso esforzo", engade.

Por último, manifestou que espera que se "reconsidere" esta convocatoria e, "cando menos, poña un parche a curto prazo coa asignación de servizos extraordinarios suficientes".