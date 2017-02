Adeus ao soño celeste

Ficha técnica

Deportivo Alavés 1: Pacheco; Kiko Femenía, Víctor Laguardia, Zou Feddal, Theo Hernández; Marcos Llorente, Manu García; Camarasa, Ibai Gómez (Vigaray, 87'), Toquero (Edgar Méndez, 78'; Alexis, 91') e Deyverson.

Celta 0: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Chelo Díaz (Guidetti, 82'), Radoja, Tucu Hernández; Daniel Wass (rossi, 85'), Theo Bongonda (Pione Sisto, 73') e Iago Aspas.

Goles: 1-0: Edgar Méndez (minuto 82).

Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano). Amarelas a Zou Feddal (minuto 38) no Alavés e a Iago Aspas (38') e Chelo Díaz (52') no Celta.

Incidencias: partido de volta das semifinais de Copa no estadio de Mendizorrotza ante 19.300 espectadores.



Non puido ser. O Celta non foi o Celta doutras ocasións, sempre incómodo no campo, superado pola intensidade do rival, e caeu eliminado polo Alavés tras encaixar un gol no minuto 82. Edgar Méndez foi o autor, tras un pase coa testa de Manu García. Decepción e tristura celeste en Mendizorrotza. Por segundo ano consecutivo, o equipo vigués caeu eliminado nas semifinais de Copa, á que chega o Alavés por primeira vez nos seus 92 anos de historia. A cuarta final copeira do Celta terá que agardar.

Deyverson achegouse a saudar á afección celeste ao remate do choque. | Fonte: lfp.es

"Botáronlle máis huevos. Pasáronnos por riba", recoñeceu Jonny. "O balón estivo sempre no aire", asumiu Berizzo. Case todo o tempo xogouse o partido que o Alavés quería. Xogo directo, sempre buscando a área galega, e o Celta sufrindo para defender os balóns aéreos. Principiaron os vitorianos con moita presión e máis posesión, pero cando apertaba o rival, Iago Aspas tivo un remate na área que Pacheco despexou con dificultades. A mellor ocasión dos locais no primeiro tempo chegou nunha falta de Roncaglia ao bordo da área, que Ibai Gómez rematou preto do traveseiro no 20'. Unha perda de balón e de novo Iago Aspas tentouno dende lonxe cun remate en parábola que se foi fóra por pouco. Era o minuto 26, o Celta igualou a posesión e chegouse ao descanso con moitas interrupcións e sen apenas xogo.



Tralo descanso, medrou a presión dos vitorianos sobre a portaría celeste. O Alavés levaba toda a iniciativa, metía cada oportunidade que tiña á área, e o Celta sufría para defenderse, sen apenas ocasións para sacar o balón controlado. Sergio Álvarez evitou un gol olímpico e lanzou unha contra con perigo para Aspas, anulada por fóra de xogo de Daniel Wass. Pouco máis. Ibai Gómez, con parada de Sergio Álvarez, e Deyverson, cun disparo que se foi alto, tiveron boas opcións para o Alavés, ante un Celta metido atrás e que apenas se achegaba á área rival.

Toto Berizzo vía que o seu equipo sufría e meteu a Pione Sisto por Bongonda. Pero o Alavés non cedía, e obtivo o premio á súa constancia. Manu García adiantouse por alto á defensa celeste e peiteou coa testa para Edgar, que chegou á área e marcou no man a man con Sergio Álvarez. A falla de tan só dez minutos, 1-0 para os vitorianos. Berizzo meteu a Guidetti e Rossi, e o Celta buscou o empate, á desesperada, pero non chegou. Nin con sete minutos de engadido. En 180 minutos de eliminatoria, o Celta foi incapaz de marcarlle un gol ao Alavés. Adeus ao soño celeste da Copa, toca centrarse na Liga (Atleti o domingo no Calderón) e na Europa League.