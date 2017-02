Ariel Rot ofrecerá este xoves un concerto en Lugo

O músico Ariel Rot ofrecerá este xoves, día 9 de febreiro, un concerto no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo, no que presentará o seu novo disco 'La manada'.

A cita terá lugar a partir das 21,00 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire. As entradas para a zona B están á venda a 15 euros e as de zona A, a 18 euros, segundo informa a organización.

'La manada', producido por Jose Nortes e interpretado "con espírito de banda de rock", segundo informa a organización do evento, "é un disco que desborda grandeza sonora nas súas melodías perfectas e imaxinativas".