O sociólogo Nader Koochaki presenta en Santiago un arquivo de investigación da paisaxe sonora de Guipúzcoa

A Libraría Numax de Santiago acolle este xoves, 9 de febreiro, ás 20,00 horas a presentación de Soineko Paisaia (Paisaxe Dorsal), que recolle en tres LP gravacións que mostran a influencia do pastoreo como axente no tecido da paisaxe sonora de Guipúzcoa.

Organizado en 139 gravacións que compoñen máis de 11 horas, xunto con outros contidos como imprimaciones e mapas, Soineko Paisaia mostra, entre outros materiais, 83 gravacións de rabaños de máis de cen cabezas de ovellas de Guipúzcoa.

As gravacións están acompañadas de fichas identificativas do pastor, do rabaño e da súa localización, así como das condicións da gravación. Tamén se incorporan as reflexións das situacións e da temática.

Un dos obxectivos do traballo é mostrar a influencia do pastoreo como axente no tecido da paisaxe sonora da zona, xa que, aínda que "son abundantes os estudos publicados ao redor da práctica do pastoreo", os traballos que prestan atención ao aspecto do son "son escasos".