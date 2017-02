A Real Filharmonía de Galicia estrea en Santiago unha obra da compositora serbia Isidora Zebeljan

A Real Filharmonía de Galicia celebra esta semana dous concertos na súa sede, o compostelán Auditorio de Galicia, nos que se producirá a estrea mundial do concerto para clarinete e orquestra 'Pipe and flamingos', da compositora serbia Isidora Zebeljan.

A primeira das citas será este xoves, día 9, ás 20,30 horas. O venres, ás 18,30 horas, parte do concerto repetirase para o público máis novo e para as familias, no marco do ciclo 'Descobre unha orquestra para ti, a túa!', que busca achegar a filharmónica e a música clásica a novos públicos.

En ambas as actuacións levará a batuta o mestre valenciano Joan Enric Lluna, que, ademais, interpretará dúas obras ao clarinete no concerto de abono. Isidora Zebeljan desprazouse a Santiago para seguir os ensaios e asistir ao concerto.

No transcurso do concerto, a orquestra tocará tamén a obra Concertino para clarinete e orquestra, do compositor alemán Carl Maria von Weber. A cita concluirá coa Sinfonía nº8 do compositor checo Antonín Dvorák.

Antes da celebración do concerto, o público asistente terá a oportunidade de manter unha charla previa co director e clarinetista Joan Enric Lluna. Será ás 19,45 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia.