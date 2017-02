As provincias da Coruña e Pontevedra están en risco por ondada e a de Ourense por neve

Un total de cinco provincias estarán este xoves, 9 de febreiro, en risco por neve --entre elas Ourense--, vento e ondada --entre elas A Coruña e Pontevedra--, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), nunha xornada sen fenómenos significativos.

En concreto, os fenómenos costeiros porán en aviso laranxa (importante) a Girona e Menorca, que será amarelo en Mallorca, A Coruña e Pontevedra. Tamén en risco amarelo, pero por vento, figuran A Coruña e Menorca e no mimo nivel Ourense pero por neve.

Este xoves, en Galicia os ceos estarán anubrados de nubes medias e altas, aumentando a nubosidade durante o día, con precipitacións no oeste ao final, sen descartar que se estendan a outros puntos do extremo oeste peninsular.

Na área mediterránea, predominio de pouco anubrado, con algunhas nubes altas, aínda que ao principio estará anubrado en Menorca, con baixa probabilidade dalgún chuvasco feble; ceos anubrados ou con intervalos de nubes medias e altas no resto da Península; e en Canarias, aumento da nubosidade no norte, sen descartar algunha choiva feble ao final.

A cota de neve situarase entre os 800 e 1.000 metros en Galicia. Mentres, as temperaturas diúrnas irán en descenso en Canarias e en ascenso no extremo norte e interior peninsular, con nocturnas en descenso na metade nordeste peninsular, e xeadas en gran parte do interior peninsular, que serán localmente fortes en Pireneos.

O vento será de compoñente norte en Canarias e, ao principio, no leste peninsular e Baleares, con intervalos de forte a primeiras horas no baixo Ebro, nordeste de Xirona e Menorca. Do leste no litoral de Alborán e litoral cantábrico, e de compoñente sur en Galicia, con intervalos de forte no litoral oeste; e frouxo no resto.