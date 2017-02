Unha manda de xabaríns soltos paséase polo Campus Sur de Santiago

Unha manda de xabaríns paseouse na noite do mércores polo Campus Sur de Santiago de Compostela, debido ao que foron mobilizados axentes da Policía Local.

Sobre as 21,00 horas do mércores un particular avisou ao 112 Galicia da presenza dunha manda de xabaríns á altura da Escola Técnica de Enxeñaría situada no Campus Sur compostelán, segundo informaron a Europa Press fontes do servizo de emerxencias.

Por iso foron mobilizados a Policía Local e Protección Civil. Fontes destes últimos comentaron que non tiveron que intervir e apuntaron que acudiron axentes municipais ao lugar.