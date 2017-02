Facua Galicia pide ás distribuidoras de electricidade que actúan en la Comunidade galega que "acometan de maneira urxente melloras nas súas redes e instalacións" co fin de "cumprir con el nivel de calidade esixido na normativa".

Deste xeito, segundo subliña a asociación nun comunicado de prensa, preténdese "evitar que se sigan producindo cortes masivos na subministración" como os que afectaron "a miles de usuarios de la rexión" debido ao temporal de la semana pasada.

A asociación apunta a que case "200.000 fogares sufriron nos últimos días interrupcións no fluído eléctrico" froito del forte temporal que recentemente azoutou a Galicia.

"Un elevadísimo número de incidentes que tamén está directamente relacionado co mal estado da infraestrutura das subministradoras", segundo sostén Facua. En concreto, lembra que en Galicia "operan Unión Fenosa e, a menor escala, Viesgo Distribución Eléctrica".

"A Xunta de Galicia xa anunciou que abrirá un expediente informativo ás compañías distribuidoras de electricidade na comunidade para analizar si a súa resposta ante las incidentes provocados polo temporal foi la adecuada", segundo subliña a entidade.

RESPONSABILIDADE

Neste senso, Facua Galicia sostén que as adversas condicións meteorolóxicas "no poden ser consideradas como un suposto de forza maior co que las empresas puidesen xustificarse".

A asociación considera, polo tanto, que as distribuidoras "non poden pretender eludir as súas responsabilidades ante os usuarios por este motivo".

A asociación entende que en Galicia "resulta previsible que nos meses de inverno haxa gran cantidade de precipitacións de auga, sarabia, e neve e mesmo ventos de forte intensidade". Así pois, defende que "o clima característico dunha rexión concreta no pode ser considerado un caso de forza maior".

RECLAMACIÓNS

Por todo iso, Facua Galicia lembra aos afectados que poderán reclamar ás distribuidoras polos danos padecidos a consecuencia dos cortes de subministración no planificados.

Deste xeito, segundo explica, os consumidores poden solicitar tanto que se lles reparen aqueles aparellos eléctricos que resultasen danados, caso de electrodomésticos os aparellos de aire acondicionado, como cuantificar el prexuízo sufrido en canto a perda de alimentos por non poder manter a súa adecuada conservación.

Para iso, segundo concreta a asociación, "é necesario que se conserven os tickets de compra" dos diferentes produtos, así como as "facturas de reparación dos aparellos danados" para poder xustificar ante estas empresas os danos.

"O posible dereito a recibir unha compensación polos danos que teñan a súa orixe nel corte de luz é independente dos descontos nas tarifas recollidos nel apartado terceiro del artigo 105 del Real Decreto 1955/2000 como consecuencia da interrupción do subministración eléctrica non anunciada e non autorizada por parte das administracións públicas", segundo conclúe.