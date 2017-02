O ciclo Cineconcertos programa en Ferrol clásicos do cinema mudo acompañados de música en directo

O Teatro Jofre de Ferrol abrirá este sábado o ciclo 'Cineconcertos', no que propón tres proxeccións de clásicos do cinema mudo acompañadas de música en directo.

En concreto, o sábado, a formación Pegasus interpretará a banda sonora composta para 'Berlin, sinfonía dunha gran cidade', de Walter Ruttman, que se proxectará no teatro a partir das 21,00 horas.

A próxima cita do ciclo será o 11 de marzo, coa proxección da película 'Sherlock Jr.', de Buster Keaton, á que acompañará a música do pianista Jordi Sabatés.

A última das proxeccións será a do filme 'The Kid', de Charles Chaplin, que terá lugar no Teatro Jofre o 28 de abril, coa compañía da música da banda Caspervek Trío.