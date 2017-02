O Movemento Galego da Saúde Mental denunciou, a través dun comunicado, o "doloroso dano" que están a provocar "os recortes" en hospitalización psiquiátrica en Santiago de Compostela e que derivaron no recente suicidio dunha paciente ingresada e na denuncia, uns días antes, dunha agresión sexual por parte doutra paciente.

A asociación lembrou as súas reiteradas chamadas de atención sobre a "deterioración progresiva" da atención á saúde mental en Galicia, causado polos "recortes sanitarios e as formas de xestión sen planificación".

Como consecuencia destes "recortes", o movemento denunciou "que se estaba comprometendo a calidade asistencial e a seguridade dos pacientes", algo que evidencian "recentes acontecementos" na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital Médico Cirúrxico de Conxo.

"O falecemento dunha paciente por suicidio e a denuncia, uns días antes, dunha agresión sexual por parte doutra paciente, ambas as ingresadas nesa unidade, son cuestións de indubidable gravidade que deben entenderse no marco da deterioración antes sinalada", explicou a entidade.

Neste sentido, o Movemento da Saúde Mental volveu a criticar a "escasa dotación desta unidade" e a "frecuente retirada de persoal de enfermaría" dela para "cubrir necesidades noutros servizos do mesmo hospital, tamén debilitados polos recortes de persoal".

Do mesmo xeito, denuncian a "escasa actividade dos pacientes ingresados, a carencia de terapeuta ocupacional no equipo, a falta de medios para a coordinación e a elaboración de plans terapéuticos" e "a repetición de agresións ao persoal".

NON PERMANECER "PASIVOS"

Para a asociación, estes acontecementos, "se se poden previr", non poden "aceptarse silenciándoos ou permanecendo pasivos ante eles", polo que reivindicaron que sexan coñecidos "publicamente".

A prevención para que este tipo de situacións non se repitan no futuro "esixe a adopción de inmediato das medidas oportunas", recollendo "as contribucións dos profesionais, en particular de enfermaría, para mellorar a calidade da hospitalización psiquiátrica".

Para iso, o movemento rexeita centrarse só en "medidas de reforzo do control sobre os pacientes" e aposta por "reforzar a finalidade terapéutica da hospitalización" .