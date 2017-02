O expresidente da Xunta Xerardo Fernández Albor considerou que o actual mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, "podería xogar un gran papel no Goberno de España". "Se Rajoy abandonase Madrid eu loitaría para que fose o presidente", afirmou.

Ademais, nunha entrevista na Radio Galega, recollida por Europa Press, o popular Xerardo Fernández Albor, que cumprirá cen anos en setembro, recalcou que Núñez Feijóo "é unha sorte para Galicia".

O expresidente galego avogou, así mesmo, por un entendemento entre a dereita e a esquerda. Deste xeito, apostou por un acordo entre o PP e o PSOE porque considera que é o que quere a xente da rúa.

"Nunca falei mal de ningún adversario político e menos con quen quero colaborar", afirmou Albor, que pensa que hai "unhas novas xeracións de políticos que pretenden dar leccións de democracia".

"GALICIA CAMBIOU MOITO"

Na entrevista nos 'Almorzos' da Radio Galega Fernández Albor criticou aos galeguistas de esquerdas porque "se deixan arrastrar polo secesionismo e iso é negativo para Galicia".

No seu repaso sobre os anos de historia da Autonomía galega, Albor sostivo que "a mocidade non é consciente do cambio que aconteceu en Galicia convertida nunha nacionalidade histórica". "Galicia cambiou moito e agora cada vez que saio vexo autoestradas e casas novas que nada teñen que ver coas aldeas que coñeciamos", sentenciou.

Albor manifestou sentirse con forzas a uns meses de cumprir os cen anos e pediu que o lembren como "unha boa persoa que loitou por Galicia, España e Europa".