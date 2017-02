(AM) Unha manda de xabalíes soltos paséase polo Campus Sur de Santiago

Unha manda de xabalíes paseouse na noite do mércores polo Campus Sur de Santiago de Compostela procedentes do monte Pedroso, onde regresaron os animais posteriormente, segundo informaron a Europa Press fontes municipais.

Sobre as 21,00 horas do mércores un particular avisou ao 112 Galicia da presenza dunha manda de xabalíes á altura da Escola Técnica de Enxeñaría situada no Campus Sur compostelán, segundo sinalaron fontes do servizo de emerxencias.

Por iso foron mobilizados a Policía Local e Protección Civil. Con todo, fontes municipais explicaron a Europa Press que non tiveron que intervir policías locais xa que os xabalíes fóronse sen problema.

Neste sentido, as mesmas fontes municipais puntualizaron que se houbese algún problema, terían que abatelos, pero concretaron que nesta ocasión no campus "non o houbo".