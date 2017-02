O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, mostrou o seu desexo de que Podemos, como "organización fraterna" do partido instrumental galego, manteña este fin de semana "un debate positivo" en Vistalegre II do que "salga reforzada".

"Non teño ningún favorito", manifestou Villares en declaracións aos medios ao ser preguntado pola Asemblea Cidadá de Podemos na que se elixirá o novo Consello Cidadán Estatal así como a persoa que ostenta a secretaría xeral.

Neste sentido, confiou en que do encontro "salga reforzada" a idea de "un proceso claramente comprometido coa xente e de ruptura cun modelo liberal e económico que non está pensado para as maiorías sociais".

Ademais, tras asegurar que o único que sairá derrotado de Vistalegre II será "o PP", tamén se pronunciou sobre as palabras na que a líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, asegurou que se non gañaba o proxecto do actual secretario xeral, Pablo Iglesias, exporíase deixar o liderado do partido na Comunidade.

Respecto diso, Villares asegurou que o que ao lle "interesa" é que "Carmen Santos siga sendo a eficiente deputada por Pontevedra que é no Grupo Parlamentario de En Marea".