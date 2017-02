A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) demanda ao Sergas un "procedemento máis eficaz" para facer as probas de intolerancia alimentaria --lactosa e fructosa-- tras denunciar a "intolerable demora" na súa realización.

Por iso, a asociación reivindica que poidan ser "directamente solicitadas polos médicos de Primaria e que se estableza un procedemento máis eficaz para a súa realización e resultado".

"Sería moi procedente que se valorase a instauración de unidades de intolerancias, con autonomía funcional aínda que integrada no Servizo de Dixestivo de cada hospital de referencia, que unifiquen e centralicen estas probas", segundo defenden os interinos. Así mesmo, Asmig solicita que se ofreza a posibilidade de determinar os niveis de DAO (marcador de intolerancia a histamina).

"A esta unidade, que contaría con acceso a servizo propio de laboratorio, dirixiríanse as peticións dos MAP; os resultados serían mecanizados directamente polas unidades e incluídas no sistema Ianus nun prazo razoable de tempo, que non debería de exceder dun mes desde a petición", segundo explica a asociación.

Respecto diso, engade que ese "é o prazo máximo que tardan os resultados de H. Pylori, externalizados polo Sergas á empresa Isomed". "Os MAP unicamente poden detectar directamente, mediante unha analítica de sangue, os procesos de celiaquía, determinando a presenza de anticorpos anti-transglutaminasa", aclarou Asmig.

Para a detección de lactosa e fructosa adóitanse utilizar deteccións de hidróxeno expirado en alento, "de fácil realización", segundo sosteñen os médicos interinos galegos.

TRATAMENTOS

"En moitas ocasións, a ausencia dun diagnóstico rápido e fiable impide un adecuado tratamento destes pacientes, cuxa patoloxía pode ser ocasionada pola intolerancia a un ou varios déficits encimáticos ou xenéticos e causar confusión con outros cadros moi frecuentes, como enfermidades inflamatorias (Crohn) ou o SII (Sindrome de Intestino Irritable)", segundo advirten.

Ademais, "a enorma tardanza en dispor dos resultados", segundo aclara Asmig, "provoca que, en moitas ocasións, aos pacientes que presentan síntomas dalgunha intolerancia sen filiar, aconsellar dietas sen ser previamente diagnosticados con certeza de fallos encimáticos concretos".

Neste sentido, avisan de que estas dietas de eliminación "pode ter efectos adversos indesexables e perigosos". "Na actualidade, os departamentos de Dixestivo adoitan mesmo aprazar a realización das probas ata a cita programada da gastroscopia para localizar de forma invasiva a presenza de H. Pylori naqueles procesos resistentes ao tratamento erradicador", sentenciou a asociación.

Segundo os datos apuntados por Asmig, entre un 30 e un 50 por cento da poboación española padece intolerancia á lactosa. "Non estamos a falar de cifras precisamente irrisorias", segundo conclúen.