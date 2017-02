Persoal de CTAG-Idiada inicia folga indefinida o día 15 para que se lle aplique o convenio do metal de Pontevedra

Traballadores da sociedade CTAG-Idiada Safety Technology S.L., vinculada ao sector do automóbil e situada no Porriño (Pontevedra), iniciarán a partir do próximo día 15 unha folga indefinida para esixir a mellora das súas condicións e que se lles aplique o convenio provincial do metal de Pontevedra e unha correcta categorización profesional dentro do mesmo.

O sindicato CC.OO. explicou que esta empresa --especializada en homologacións para a automoción e conformada polo Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) e a multinacional Applus Idiada-- require "unha alta especialización e formación permanente" do cadro de persoal, que actualmente conta con 34 técnicos especializados e enxeñeiros.

No entanto, a pesar das esixencias do emprego, criticou que os traballadores teñen "salarios baixos, conxelación salarial mediante a absorción de complementos, así como unha carreira profesional e categorización inexistentes".

Ante isto, o sindicato reclamou á dirección "en reiteradas ocasións" que mellorase ditas condicións, aínda que asegurou que "a resposta foi o desprezo e menosprezo absoluto, con ausencia total de contestación e un atraso sistemático das reunións para dar resposta ás reivindicacións dos traballadores".

Por estes motivos, o día 15 iniciarán unha folga indefinida --a primeira desde a constitución da sociedade-- para que a dirección cumpra coas esixencias do cadro de persoal e se lle aplique o convenio do metal, pois é "onde se encadran as empresas de automoción para as que traballa e supón unha mellora das condicións salariais e sociais".