Achan no Río Ulla en Vedra (A Coruña) o corpo dun home cuxa parella denunciou a súa desaparición o mércores

O corpo sen vida dun home, cuxa parella denunciou o mércores a súa desaparición, foi localizado este xoves no Río Ulla, ao seu paso polo municipio de Vedra (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o cadáver do home apareceu na mañá deste xoves na zona de Gundián, na parroquia da Ponche Ulla.

O 112 Galicia recibiu o aviso da localización do corpo ás 10,00 horas deste xoves. O servizo de emerxencias recibira o mércores a denuncia da muller do home sobre a súa desaparición.

No operativo de procura participaron efectivos de Protección Civil, o GES da Estrada e a Garda Civil. De feito, fontes consultadas, explicaron que foron axentes de Lestedo os que localizaron o corpo.

Tras avisar á autoridade xudicial, sobre as 13,00 horas ordenouse o levantamento do cadáver, que foi recoñecido por familiares como o home duns 37 anos desaparecido na tarde do mércores.

O vehículo do home foi, ademais, localizado nas inmediacións de onde apareceu o corpo, segundo indicaron fontes próximas á investigación, que ratificaron que se lle practicará a autopsia ao cadáver recuperado.