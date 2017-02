A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, esixiu "sancións exemplares" a Gas Natural Fenosa por "unha xestión neglixente do temporal" da que "é cómplice" a Xunta, que deixou sen luz a "medio millón" de galegos nos últimos días.

Este xoves diversos cargos do BNG e simpatizantes realizaron un acto reivindicativo ante unha oficina de Gas Natural Fenosa en Santiago de Compostela para denunciar os seus "abusos", onde portaron carteis nos que se reclaman indemnizacións á compañía.

En declaracións aos medios, Pontón recriminou que Fenosa "considérase que é a raíña do mambo" e "que está por encima da lei" mentres "presta un servizo de terceira categoría"

Así, censura que a empresa eléctrica "non cumpre a lei" e "non cumpre a obrigación de ter as liñas en bo estado", e "aínda por encima todo isto permíteselle".

Sobre este extremo, explica que a compañía "cobra dúas veces por manter as liñas", unha na factura a través dun imposto e outras con axudas das administracións públicas. A isto súmase unha lexislación que "é un é escándalo", porque "se Fenosa non cumpre a obrigación de ter en bo estado as liñas non hai sancións", nunha lei que "non protexe aos consumidores".

"PASIVIDADE" DA XUNTA

Neste sentido, Pontón carga contra "a pasividade" da Xunta ante os "privilexios que teñen as eléctricas en Galicia", con "unha responsabilidade directa e evidente" en toda a problemática do temporal.

"Non nos vale que se diga que se vai a abrir un expediente para ver se se cumpriu un protocolo, o que ten que haber son sancións, indemnizacións, que Fenosa pague polos danos, e que a Xunta asuma que ten que haber compensacións por un temporal que, a parte de apagamentos, supuxo perdas moi importantes para o noso campo", agregou.

A continuación, reprochou que Alberto Núñez Feijóo cando estaba na oposición reclamaba axudas, pero "agora que é presidente da Xunta deixa á xente tirada".

Así mesmo, o Bloque insistiu na necesidade pór en marcha unha tarifa eléctrica galega "que abarate a luz", e pide a Feijóo que non sexa "un tapón" para activala.

Ademais, demanda baixar o IVE da electricidade ao reducido do 4%, á vez que critica que o Estado vaiche as renovables. "Non nos vale que a única alternativa que teña Rajoy é enchufar ao señor Fernández de Mesa en Rede Eléctrica", sentenciou.