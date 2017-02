A Deputación da Coruña recibe este venres aos traballadores do Teatro Colón ante o fin da concesión

A Deputación da Coruña reunirase este venres con traballadores do Teatro Colón a petición do persoal para abordar o seu futuro laboral ante o fin da concesión o próximo 29 de maio a unha unión temporal de empresas, segundo informa a institución provincial.

En concreto, os traballadores solicitaron a reunión para interesarse "polo futuro do recinto e coñecer as posibles liñas de traballo que se están levando desde o ente público", segundo sinalan na petición formulada.

Por parte do organismo provincial aseguran que este encontro terá lugar este venres coa responsable de Cultura e vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín. En canto ao futuro do recinto teatral, traslada o seu desexo de que "este emblemático espazo cultural e de lecer non volva permanecer pechado".

Por iso, avanza a súa intención de achegar "unha serie de propostas que contribúan á continuación da actividade e ao mantemento dos postos de traballo".