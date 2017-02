O Partido Socialista de Galicia esixiu á Xunta que "da cara" e presente unha avaliación dos danos causados polo temporal rexistrado o fin de semana e que deixou sen subministración eléctrica durante varias xornadas a diversas aldeas galega.

O portavoz da área Institucional do Grupo Parlamentario Socialista, Juan Díaz Villoslada, presentou este xoves en rolda de prensa unha batería de ata 20 iniciativas parlamentarias a través das que se interesa pola actuación do Executivo autonómico ante este temporal.

En concreto, os socialistas dirixiranse á Xunta sobre esta cuestión desde o pleno, así como a través das comisións Institucional, de Infraestruturas, Educación, Pesca ou Agricultura para demandar unha avaliación de danos e a resposta do Executivo.

Deste xeito, preguntarán ao Goberno galego pola súa actuación fronte aos danos provocados polo temporal na subministración eléctrica, desbordamento de ríos, os estragos nos portos e demais infraestruturas públicas, así como polo "caos" nas liñas ferroviarias. Ademais, levarán á Cámara a "insuficiente" mobilización dos recursos de salvamento e extinción por parte do CAE 112 Galicia.

"ACTUACIÓN PROACTIVA"

Na súa intervención, Villoslada tamén demandou "unha actuación máis proactiva" a favor dos afectados por parte da Xunta e, concretamente, do Instituto Galego de Consumo (IGC), a quen lle pediu que "deixe de funcionar en segunda instancia" e "tome a iniciativa de facilitar as reclamacións e aumentar a protección dos consumidores".

"Deben ser os representantes institucionais os que se poñan en contacto coas eléctricas para habilitar vías de comunicación e eviten así o 'impasse' burocrático e a peregrinaxe de afectados as súas protestas na man", considerou Villoslada.

Ademais, esixiu ao Goberno galego "máis rigor" na súa actuación e que "de conta" no Parlamento dos resultados da investigación e do expediente informativo anunciado, así como da avaliación de danos e as medidas correctoras previstas para evitar estes problemas.

"RESPOSTA CONTUNDENTE ÁS ELÉCTRICAS"

O deputado do PSdeG tamén considerou necesario que a Xunta de "unha resposta contundente" ante as compañías eléctricas que, na súa opinión, "protagonizaron o máis sanguenta dos temporais", con miles de galegos sen electricidade nas súas casas ou negocios ata cinco.

"Coa que está a caer coa factura da luz e con Galicia como produtora excedentaria de enerxía non é de recibo esta situación e que non exista unha taxa de reposición no servizo", manifestou.