O PP evita dar explicacións sobre a investigación do amaño das ambulancias

Os grupos da oposición no Parlamento galego apoiaron este xoves unha iniciativa na que, entre outras cuestións, reclaman á Xunta que dea "explicacións urxentes" polo concurso de ambulancias do 061 investigado pola xustiza por posible prevaricación, unha reclamación á que se opuxo o PP.

Ambulancia do 061 co nome de Ambuibérica nunha imaxe do twitter da propia empresa

A cuestión foi introducida nunha proposición non de lei presentada por En Marea a través dunha emenda do Grupo Socialista que defendeu o deputado Julio Torrado.

Segundo o texto, apoiado por todos os grupos menos o PP, reclámase á Xunta que de "explicacións urxentes e claras" sobre a concesión do servizo de ambulancias do 061 que "está a ser investigado nos xulgados" de Santiago.

Durante a súa intervención, Julio Torrado lembrou que este é "un feito moi grave" que ten "ao sector moi preocupado", xa que, ademais de facer referencia a un servizo relevante, abarca "contías gravísimas", de máis de 120 millóns de euros.

O deputado, que avanzou que o seu grupo presentará iniciativas por outras vías para pedir á Xunta que "dea explicacións", admitiu que "hai que respectar os tempos da xustiza", aínda que "os tempos da política deben ser outros".

Carlos Magdaleno Fernández cando era deputado electo na Deputación de Valladolid , nunha imaxe da propia Deputación

Torrado indicou que existen "dúbidas fundamentadas sobre un proceso de concesión dos máis amplos da sanidade de Galicia" e afeou que, tras ter coñecemento da investigación xudicial, avanzada por Europa Press, "non houbo ningunha explicación" por parte da Xunta.

CUESTIÓNS ECONÓMICAS

Durante a súa intervención, a deputada do BNG Montse Prado lembrou que a formación nacionalista "denunciou" no seu momento este concurso e pediu a súa "rectificación" pola "temeridade" que supuña adxudicar un servizo deste tipo "á baixa".

Para o BNG, o Goberno galego primou neste caso "cuestiones económicas e facilitar o negocio á empresa" adxudicataria "por encima do servizo", o que levou a que "o empresariado galego haxa desaparecido practicamente do sector" do transporte sanitario.

"Está case todo en mans de Ambuibérica, cuxo propietario ten vinculacións co PP", dixo Prado, á vez que indicou que, ademais, a empresa "vén precedida de escándalos noutras comunidades autónomas".

Ante esta situación, criticou a deputada, "a Xunta fixo oídos xordos" e "non rectificou" o concurso. "Agora, alegrámonos de que un xulgado investigue o que está a pasar nesta situación", resolveu.

DEFICIENCIAS NO SERVIZO

Eva Solla aceptou incorporar esta emenda á súa iniciativa e apoiouna como complemento á súa proposición non de lei, na que se pedía á Xunta a retirada das ambulancias de apoio para o 061 e a implementación de novas unidades asistencias e medicalizadas.

En concreto, a deputada de En Marea denunciou "importantes deficiencias" no transporte urxente do 061 en Galicia, con "recursos insuficientes para cubrir todas as zonas sanitarias".

Do mesmo xeito, criticou a existencia das chamadas "ambulancias de apoio ao 061", dotadas unicamente cun técnico condutor e nas que o paciente "vai detrás sen ningún tipo de asistencia". "Parécenos unha barbaridade que isto estea a suceder", dixo Solla, quen apuntou que, aínda que este tipo de transporte ideouse como algo "excepcional", acode "a todo tipo de urxencias" e "xa se produciron contratempos e mesmo algún falecemento".

En consonancia, o socialista Julio Torrado lembrou que se as ambulancias de apoio son necesarias, deberían incorporarse como "instrumento estrutural" ao sistema. "Como sempre, solucionan problemas estruturais con solucións conxunturais, e non debería ser", criticou.

A proposición, que apoiaron todos os grupos da oposición e rexeitou o PP, reclamaba á Xunta a retirada das ambulancias de apoio e a súa substitución por recursos do 061 con dous técnicos e material necesario. Así mesmo, instaba a dispor novas ambulancias medicalizadas no Salnés, Valdeorras, Costa da Morte, Verín, Carballo e Monforte; e novas asistenciais en Pontevedra, Santiago, Ourense, Carballiño, Porto do Son e Laxe.

O PP ASEGURA QUE "NON EXISTEN DEFICIENCIAS"

O Partido Popular, pola contra, votou en contra da iniciativa ao entender que "non existen deficiencias do transporte sanitario urxente" de Galicia a día de hoxe.

A deputada popular Encarna Amigo enumerou os recursos que ten despregados o 061 ao longo da xeografía galega para garantir a súa idoneidade e subliñar que a entidade "realiza un seguemento continuo das necesidades da poboación" para que o servizo préstese con "equidade e eficiencia".

Amigo puxo en dúbida os cocientes de asistencia recomendadas pola OMS ás que fixo referencia Eva Solla na súa iniciativa, apuntando que "deberían ser valoradas no seu contexto", e asegurou que as ambulancias de apoio, que se usan desde 98, "son empregadas por pacientes que non presentan unha urxencia vital".

No entanto, a deputada popular, que non se pronunciou sobre a reclamación de explicacións polo concurso de ambulancias investigado xudicialmente, asegurou que o uso de ambulancias de apoio foi "diminuíndo de forma notable" desde 2010.