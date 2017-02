José Antonio Riveiro Canosa, novo director do ONCE en Santiago de Compostela

José Antonio Riveiro Canosa foi nomeado como novo director do ONCE en Santiago de Compostela e comarcas, onde a entidade conta con 430 afiliados, aos que apoia en materias de formación, educación, emprego, lecer, cultura, deporta ou accesibilidade.

Diso informou o ONCE nun comunicado, no que explicou que o novo director foi presentado polo delegado territorial en Galicia, Manuel Martínez Pan, e o presidente do Consello Territorial do ONCE, Carlos José Fernández Lamigueiro, entre outros.

Nacido en Cee en 1984, José Antonio Riveiro Canosa é diplomado en Ciencias Empresariais pola Universidade da Coruña e ten un máster en Asesoría Fiscal e Tributación polo Centro de Estudos Financeiros.

Afiliado ao ONCE desde 1992, dirixirá a zona de Santiago, o terceiro centro con máis persoal de vendedores de Galicia, despois da Dirección de Apoio de Vigo e da Delegación Territorial de Galicia.