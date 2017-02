Pescanova renova a súa imaxe por primeira vez nas súas case 60 anos de historia

Pescanova presentou a súa nova identidade visual, renovando tanto a súa imaxe comercial como a corporativa do Grupo Nueva Pescanova, segundo informou este xoves a pesqueira. Trátase da primeira vez que a marca renova o seu logotipo nos seus case 60 anos de historia.

En canto á nova imaxe de marca, a firma apostou por un redeseño do logotipo actual, mantendo a súa cor vermella e a letra maiúscula, co que asegura que fai evolucionar a marca Pescanova respectando a súa esencia para aproveitar o seu posicionamento na memoria do consumidor.

"Pescanova é unha marca moi querida polos consumidores. Chegou a hora de cambiar, de dar un paso cara ao futuro, de renovarse para adaptarse ás novas tendencias do mercado e transmitir unha estética máis dinámica, sen perder a nosa esencia. Sen dúbida, con este cambio rexuvenecemos non só a nosa cara máis visible, senón tamén as nosas ganas, paixón e forza", resaltou o conselleiro delegado do Grupo Nueva Pescanova, Ignacio González.

O novo logotipo introducirase progresivamente nos próximos meses nos novos packagings de todos os seus produtos a nivel mundial. Pescanova vende actualmente nun total de 80 países do cinco continentes.

O Grupo Nueva Pescanova presenta tamén a renovación da súa imaxe corporativa, adaptándose á súa nova realidade: é unha nova compañía desde 2015 pero sen romper co seu pasado. Por iso, a empresa aposta por manter no recordo a súa icona, recoñecido a nivel mundial, pero actualizándoo e modernizándoo.

A imaxe do grupo evolucionará en todas as súas filiais, apostando por unha uniformidade visual en cada unha das empresas que o integran independentemente do seu nome, englobando esteticamente baixo o mesmo paraugas a todo o grupo, que emprega a máis de 12.000 persoas en todo o mundo e opera en 27 países.