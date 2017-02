Detido un individuo acusado de asaltar a unha persoa cando retiraba tabaco en Lugo e á que tratou de roubar o móbil

A Policía Nacional detivo na madrugada deste xoves en Lugo a un individuo como autor dun roubo con violencia e intimidación tras asaltar a unha persoa cando retiraba un paquete de cigarros dunha máquina expendedora e, ademais, quíxolle roubar o móbil.

Segundo informou a Comisaría de Lugo, a propia vítima foi a que alertou á Policía, á que indicou que acababa de ser asaltada por un individuo.

Respecto diso, manifestou que entrou sobre as 23,55 horas nun bar da zona de Fontiñas coa intención de comprar un paquete de tabaco e, cando estaba a extraer o mesmo da máquina expendedora, achegóuselle un home e pediulle "de malas maneiras", segundo o relato policial, que lle sacase outro paquete para el.

Ante a negativa, segundo indican as mesmas fontes, tentou sacarlle o paquete de cigarros, polo que lle deu un "forte golpe" na man. Mentres recibía os golpes, segundo indican as mesmas fontes, arrebatoulle o tabaco e pediulle que lle dese diñeiro e tratou de quitarlle o teléfono móbil que levaba nun peto do pantalón.

Posteriormente, a vítima logrou fuxir do lugar e chamou á Policía Nacional. Posteriormente, o asaltante foi localizado e detido tras ser identificado pola vítima como autora do atraco.

"DESAFIANTE"

A Policía Nacional destacou que mentres este individuo era identificado, "miraba de forma desafiante" á vítima e "fixo un xesto como de cortarlle o pescozo, con intención de amedrentala".

Estaba previsto que o detido, que conta con antecedentes penais, pasase a disposición da autoridade xudicial este xoves.