O secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, defendeu este xoves a creación de "un ente de carácter provincial" participativo cos concellos "que xestione toda a parte pública" para impulsar o turismo na provincia.

Así o manifestou durante a presentación do 'Informe sobre o Turismo na provincia de Lugo' na Deputación luguesa. Na presentación do documento, que subscribe a exdiputada do PP Carmen Pardo, estiveron presentes os rexedores de Monforte, José Tomé; de Sarria, Pilar López, e Lugo, Lara Méndez, así como o deputado de Turismo, Eduardo Vidal.

O informe pon de manifesto que "Lugo debe de converterse nun destino turístico que integre ofertas diversas e complementarias, xerando un multi-destino cunha oferta singular, que non só funcione como motor económico, senón tamén como mecanismo de preservación dos valores naturais e culturais".

Vázquez Mao fixo fincapé na necesidade dunha maior implicación do "sector privado", á vez que incidiu en que ese turismo sexa "sustentable". Sobre todo, apostou por elevar a "autoestima" nunha provincia que combina "cinco grandes potencialidades turísticas, como son A Mariña, a Ribeira Sacra, o turismo de montaña no Courel e Os Ancares, Lugo capital e o Camiño de Santigo".

Sobre este cinco eixos debe pivotar a oferta da provincia, segundo reflicte o documento, "ao integrar algúns dos principais atractivos que demanda actualmente o mercado turístico; natureza, termalismo, patrimonio cultural, gastronomía, e o Camiño de Santiago, ata o punto de que varias imaxes icónicas de Galicia son lucenses".

Entre outras iconas, debullou Vázquez Mao que Lugo conta "coa única igrexa construída en mármore" que está no municipio do Incio, as pallozas do Piornedo e Pedrafita "únicas en Europa", a "maior concentración de prerrománico rural" ou a viticultura na Ribeira Sacra.