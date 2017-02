A Xunta puxo este xoves en valor os beneficios do 112 como número de emerxencia "común, gratuíto e dispoñible as 24 horas en toda a Unión Europea", á vez que reitera o chamamento para fomentar "un uso correcto" desta ferramenta co fin de "non mobilizar recursos innecesarios".

Así o manifestou a Vicepresidencia da Xunta nun comunicado con motivo da celebración este sábado 11 de febreiro do Día europeo do 112, despois de que así o acordasen en 2009 o Parlamento e Consello europeos nunha declaración conxunta.

Con motivo desta conmemoración, segundo sinala Vicepresidencia, están previstas actividades de sensibilización en toda a Unión Europea co fin de promover o uso e existencia deste número.

Segundo a Comisión Europea, o 112 constitúe tamén un do instrumento "esenciais" para a libre circulación de cidadáns "dentro dunha Unión Europea na que cada vez son máis frecuentes as viaxes e desprazamentos entre países", segundo engade a Xunta.

Precisamente este foi un dos motivos, segundo lembra Vicepresidencia, polo que en 1991 creouse o número 112, que se introduciu progresivamente en todos os países da UE como número único a través do que se pode contactar cos servizos sanitarios, bombeiros e policía.