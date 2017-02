Os sindicatos CIG, UGT, CC.OO., Satse e CSIF mostráronse este xoves "frustrados" e "decepcionados" tras manter unha reunión co conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, e outros cargos do seu departamento, e reprocháronlle que non mostrase "ningún interese" ante as súas reivindicacións.

Tras case dúas horas de xuntanza, os sindicatos lamentaron que a reunión mantida na Consellería de Sanidade "non serviu para nada", polo que decidiron reunirse as centrais sindicais o vindeiro mércores día 15 en Santiago para abordar "as medidas a adoptar".

En declaracións a Europa Press, a secretaria xeral de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, lamentou que nin o conselleiro nin os outros cargos presentes no encontro "non se comprometeron a nada" e limitáronse a lembrar a recuperación retributiva suprimida como o resto dos empregados públicos.

"Non hai vontade política de recuperar os acordos sectoriais", recriminou Abuín, quen precisou que o conselleiro unicamente comprometeuse "a ver" o tema da penalización no tres primeiros días de baixa que teñen unicamente os traballadores do Sergas de entre os traballadores públicos.

"Ata o da IT vano a estudar agora cando desde maio de 2012 levámolo demandando na Mesa Sectorial", sostivo a responsable de CIG-Saúde tras a xuntanza.

Nesta liña, Javier Martínez de UGT manifestou a Europa Press que o conselleiro de Sanidade "é a parálise total" e criticou, como o resto de sindicatos, que lles emprace a "ver como evoluciona o orzamento". Así, lamentaron que lles diga que "non se pode comprometer a nada" porque os orzamentos están aprobados e hai que esperar.

"O OBVIO"

Neste sentido, o sindicalista de UGT afeou que "se pechan no obvio" e destacan a creación de prazas en Oferta Pública de Emprego (OPE) "e as que van crear", que as centrais enmarcan na resolución xudicial relativa aos interinos.

"Non pedimos un aumento, senón recuperar", insistiu Martínez, quen sentenciou: "Atracaron as nosas retribucións". Respecto diso, recalcou que os traballadores piden "recuperar aquilo" que lles "quitaron" e o conselleiro "tómao como un incremento". "Aí a gran discrepancia", abundou, para rexeitar a "interpretación torticera" das reivindicacións sindicais.

CALENDARIO

Os sindicatos insistiron en reclamar que Sanidade "estableza un calendario de negociación" para recuperar os acordos suspendidos desde fai uns oito anos. "Nin iso. Este conselleiro é incapaz de facer algo", lamentaron para incidir na "parálise total" que supón.

Tamén Carlos Botana de CSIF mostrou a Europa Press a "decepción" polo encontro co titular de Sanidade. "Cínguense a que os orzamentos foron aprobados e de aí non saen", apostilou. "É unha pena, cando se falou de crise fixeron recortes e agora a repor o recortado é moi remiso", criticou.

Pola súa banda, a responsable en Galicia de Satse, Carmen García Rivas, rexeitou que en Sanidade "non queren ouvir falar de planificar calendarios de negociación". "Non mostra ningún tipo de interese e alega que non ten respaldo económico", agregou.

Así mesmo, Ángel Cameselle de CC.OO. fixo fincapé, en declaracións a Europa Press, en que "todos" os sindicatos "rexeitan a actitude do conselleiro" e insistiu en que acudiron a unha "reunión frustrante".

REUNIÓN

Por iso, os sindicatos decidiron reunirse o vindeiro mércores pola mañá en Santiago de Compostela co fin de "valorar medidas a tomar contra esta negativa de facer unha recuperación dos acordos".

Así, as centrais sindicais avanzaron que no encontro sindical previsto para o día 15 de febreiro analizarán o ocorrido e tomarán "decisións sobre isto".