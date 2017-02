A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público fixo un chamamento este xoves aos estudantes galegos para que secunden a xornada de folga do próximo 16 de febreiro, e participen nas mobilizacións para esixir a "derrogación total" da Lomce, e non unha mera "maquillaxe".

En senllas roldas de prensa, celebradas en Vigo e A Coruña, responsables de CIG-Ensino, do colectivo estudantil Erguer e de Anpas de colexios públicos, subliñaron a necesidade de manter a "presión social" porque nin a Lomce nin as reválidas están derrogadas, senón "suspendidas".

Así, tanto Marta Dacosta como Suso Bermello, do sindicato nacionalista, advertiron de que, aínda que as mobilizacións previas han feito "recular" ao Ministerio, o PP "ten unha vontade decidida de continuar coa Lomce", por iso incidiron na importancia dunha derrogación "total", para "partir de cero".

Por outra banda, a CIG tamén esixe acabar cos recortes na educación pública, restablecer os dereitos dos profesores e outros profesionais, e, en definitiva, garantir unha educación "laica, gratuíta, universal e democrática".

"PACTOS FRAUDULENTOS"

Ademais, rexeitaron "pactos pola educación fraudulentos" que, ao seu xuízo, teñen "un engano de partida", porque se basean na Lomce, e non pretender derrogar senón maquillala".

"Iso non nos vale", apostilou a portavoz da Federación Olívica de Anpas, Maika Rivas, quen subliñou que a Lomce segue "durmida" pero non desapareceu, e esixiu xa non só un cambio lexislativo, senón "un cambio no modelo de educación".

Finalmente, os portavoces de Erguer chamaron aos estudantes a "baleirar as aulas" o próximo 16 de febreiro, contra unha lei "imposta ás costas da comunidade educativa", "pensada para as elites", e "que discrimina a lingua galega", á vez que mostraron tamén o seu rexeitamento ao chamado decreto '3+2' do ensino universitario.

MOBILIZACIÓNS

Galicia acollerá, nesa "xornada de loita", 9 manifestacións, que sairán ás 12.00 horas, en: Vigo (Praza América), A Coruña (Praza de Vigo), Ferrol (delegación da Xunta), Santiago (Alameda), Ourense (Subdelegación do Goberno), Pontevedra (Praza da Peregrina), Lugo (Praza do Seminario), Melide (IES de Melide), e Ribeira (IES nº1).

Do mesmo xeito, haberá concentracións en Boiro, O Barco, Vilagarcía, Caldas, Moaña, Cangas e Ponteareas; así como concentracións ás 19.00 horas en Vigo (MARCO), Pontevedra (Praza da Peregrina), Santiago (Praza Roxa), Lugo (IES Nosa Señora dos Ollos Grandes), A Coruña (Praza de Pontevedra), Ferrol (Praza de Amada García), Ourense (Xardíns do Padre Feijóo) e Cangas (Praza do Concello).