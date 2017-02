Traballadores de Hércules de Armamento reclaman á Xunta o seu apoio para garantir un plan industrial para a empresa

Traballadores de Hércules de Armamento secundaron unha concentración, ante a Delegación Territorial da Xunta, para reclamar o apoio da Administración autonómica a un plan industrial que garanta "os postos de traballo e a actividade industrial", asegurou o presidente do comité, Xabier Rioboo.

Coincidindo coa concentración, na que exhibiron unha pancarta coa lema 'Defensa dúas postos de traballo na fábrica de armas', o persoal rexistrou unha nova petición de reunión con responsables da Consellería de Economía e Industria.

En declaracións a Europa Press, o presidente do comité de empresa manifestou que non entenden por que non se atenderon as súas anteriores peticións dun encontro "cando no Parlamento galego e no Concello da Coruña aprobáronse, por unanimidade, as iniciativas presentadas", dixo en alusión ás súas demandas dun plan industrial.

POSIBLE SOCIO INVESTIDOR

Por outra banda, sinalou que a empresa "está pendente da entrada dun socio investidor". "E está a tentar algún tipo de preacordo para aumentar a carga de traballo", engadiu sobre un emprego que agora se centra na produción para o ámbito civil e cunha quenda soa pola mañá.

Para garantir un plan industrial para a empresa e a continuidade do persoal, --á que se deben "varios meses" de nóminas, segundo o presidente do comité--, pediu á Xunta que apoie, a través de axudas, un plan industrial. "As subvencións que correspondan legalmente", dixo.