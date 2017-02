Rural.- A Xunta duplica o número de trampas que distribuirá este ano contra a vespa velutina, máis de 5.600

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, formalizou este xoves o acordo co catro asociacións apícolas de Galicia para levar a cabo a distribución de trampas e de botes de líquido atraente contra a vespa velutina, que neste ano 2017 dobra o número de trampas, ata as 5.600.

Medio Rural repartirá estas trampas, que se suman ás máis de 5.000 repartidas nos últimos dous anos, en función do número de colmeas e das zonas afectadas. Así, a Asociación Galega de Apicultura (AGA) recibirá 2.273 trampas e 13.638 monodoses de 10 mililitros de líquido atraente, destinadas a 1.119 asentamentos apícolas.

Pola súa banda, a Agrupación Apícola de Galicia, repartirá 539 trampas e 3.234 monodoses para 251 asentamentos apícolas; a Asociación Provincial Lucense de Apicultores (APLA), 240 trampas e 1.440 monodoses destinadas a 130 asentamentos apícolas e, por último, a Asociación Abellas Nais disporá de 95 trampas e 570 monodoses para 37 asentamentos apícolas.

En total, serán 3.147 trampas as que recibirán estas asociacións para repartir entre os seus socios. Os apicultores non integrados nestas asociacións recibiranas a través das Oficinas Agrarias Comarcais, que distribuirán outras 2.512 trampas para 1.651 explotacións. En total, en toda Galicia só neste ano vanse a pór 5.659 trampas, co seu correspondente líquido atraente, destinadas a un total de 3.188 asentamentos apícolas.

Ángeles Vázquez insistiu na importancia de que sexan os expertos os que coloquen e fagan a distribución deste material, dado que a instalación de trampas en zonas nas que non se coñeza a presenza desta especie ou a utilización dun número excesivo das mesmas "vai supor que se capturen indiscriminadamente outras especies de insectos, como a nosa vespa común, a única que pode loitar contra a invasora".

A repartición de trampas é unha das actuacións prioritarias que desenvolve Medio Rural dentro do plan de vixilancia e control desta especie, dado que se trata dun sistema exitoso para a captura de raíñas. Cada raíña capturada significa un niño menos na contorna.

Ademais da retirada e inactivación de niños (9.508 niños durante 2016 en toda Galicia), lévanse a cabo campañas de formación e de divulgación e se aposta pola investigación en colaboración coa comunidade científica e coas universidades galegas para mellorar o coñecemento sobre o ciclo biolóxico e o comportamento deste insecto.