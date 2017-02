Galicia supera a media estatal e europea en mulleres investigadoras

As mulleres representan o 39% do total de investigadores no eido científico en España e o 33% en Europa. Porén, en Galicia son o 40%, isto é, dous puntos máis que a media estatal e oito máis que a europea Só Baleares (45%), A Rioxa (41%) e Castela e León (41%) superan o noso país, que mostra a mesma porcentaxe que Cataluña e Aragón, segundo os últimos datos presentados no informe “Científicas en Cifras 2015“, que vén de facer público o Ministerio de Economía, Industria y Competitividad cando se celebra, este sábado, 11 de febreiro, o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia.

Laboratorio de Farmacia na Universidade de Santiago | Fonte: USC.

O documento, de 106 páxina, salienta que algunhas comunidades autónomas "xa alcanzaron o equilibrio de xénero no conxunto do seu persoal investigador en 2014, cunha proporción de mulleres que supera á media nacional entre 1 e 6 puntos. Este é o caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Castela e León, Cataluña, Galicia e A Rioxa".

Na análise por sectores, Galicia acada a súa maior porcentaxe na Administración Pública, onde as mulleres representan o 53% do persoal investigador, sete puntos máis que a media estatal e once por enriba da media europea. Unicamente A Rioxa supera esa proporción, cun 59%, mentres que Asturias e Cantabria acadan os mesmos valores que o noso país.

É no sector empresarial onde aínda existe unha ampla fenda de xénero no conxunto do Estado, incluída Galicia, que acada os seus peores valores con tan só un 30% de mulleres no conxunto do persoal investigador, un punto menos que a media estatal pero dez máis que a europea. Este dato sitúa ás empresas galegas nunha situación intermedia, superadas por A Rioxa (36%), Estremadura (34%), Castela-A Mancha (33%), Cataluña (33%), Madrid (32%), Murcia (31%), Asturias (31%), Castela e León (31%) e Comunidade Valenciá (31%).

No que se refire ao persoal investigador nas universidades, a proporcion de mulleres en Galicia sitúase no 43%, un punto máis que a media estatal e dous máis que a europea, superada por País Vasco (47,7%), Aragón (46%), Castela e León (45,7%), Baleares (45,5%), A Rioxa (44,8%) e Cataluña (43,4%).