A Xunta publica unha guía de axuda para a elaboración do informe de emisións de gases de efecto invernadoiro

A Consellería de Medio Ambiente publicou na páxina web http://cambioclimatico.xunta.gal/portada unha pequena guía onde se proporciona aos titulares das instalacións participantes no réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, consellos e recomendacións acerca de como cubrir o informe anual de emisións, que teñen o deber de presentar antes do 28 de febreiro de 2017.

Este documento inclúe cuestións metodolóxicas acordadas no seo do grupo técnico de Comercio de Dereitos de Emisión de Gases de Efecto Invernadoiro da Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, principal órgano de coordinación e colaboración entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas. As orientacións tamén serán de utilidade para as entidades acreditadas encargadas de verificar o contido dos informes.

Na actualidade, en Galicia existen un total de 48 instalacións que están a participar no comercio de dereitos de emisión. Estas instalacións, ademais de presentar anualmente un informe verificado sobre as súas emisións de gases de efecto invernadoiro, teñen o deber de entregar dereitos de emisión en cantidade equivalente ás emisións declaradas.

O último balance do que se dispón, do ano 2015, indica que as instalacións galegas declararon un total de 15.353.320 toneladas de CO2eq e entregaron no Rexistro Comunitario a mesma cantidade de dereitos de emisión, polo que o grao de cumprimento foi dun 100%.

A Xunta lembrou que o réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro é unha das principais ferramentas para combater o cambio climático na Unión Europea, buscando a redución da emisión de gases efecto invernadoiro dunha maneira rendible e promovendo os investimentos en tecnoloxías limpas e baixas en carbono.