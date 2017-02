Críticas e polémica ao retuitear o vicepresidente da Xunta unha mofa de Pedrerol sobre alcalde de Vigo polo Celta

O retuit do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, a un comentario feito na rede social Twitter polo xornalista Josep Pedrerol no que burlaba do alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras a derrota do Celta nas semifinais da Copa do Rei causou as críticas e a polémica nas redes sociais, sobre todo, na cidade olívica.

Tras facer o retuit (é dicir, unha difusión na conta propia dun comentario doutra persoa), e despois de recibir críticas na propia rede social, retirou o comentario e enviou outros tratando de aclarar a postura e declarando o seu pesar pola derrota do equipo que dirixe Eduardo Berizzo.

As reaccións transcenderon as redes sociais. Así, o concelleiro do PSOE de Vigo Carlos López Font criticou que Rueda retuitease este mércores unha mensaxe que, ao seu xuízo, é "de moi mal gusto" e cuestionou se "pode ter Galicia un vicepresidente que se mofa da cidade de Vigo, do Celta e do seu alcalde".

Así as cousas, censurou que Rueda fixese "seu" o tuit do presentador de 'O Chiringuito de Jugones' --quen en días previos criticou ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, pola suspensión do partido de Liga fronte ao Real Madrid--. Nese tuit, Pedrerol dicía "Alcaldeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!". "Son uns acontecementos de extrema gravidade", selou Font.

"Atopámonos con que está contentísimo, facendo súa esta burla dirixida claramente ao Celta, á cidade e ao alcalde de Vigo", porque "difundíndoa está a dicir que lle encanta", remarcou o edil, antes de apuntar que isto "demostra o antiviguismo que practica o señor Rueda permanentemente". "É incrible que se chegue a este extremo", abundou.

"É digno un vicepresidente que retuitea este tuit ofensivo e de burla á nosa cidade? Merécense Galicia e Vigo un vicepresidente así, que trata con este desprezo aos vigueses que senten unha enorme tristeza por algo que é un deporte pero que era unha ilusión colectiva?", preguntouse.

Ante todo iso, incidiu en que isto "non é un feito intranscendente" e "non hai desculpa ao que fixo" Rueda, a colación do que esixiu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que fale sobre este tema. "Reto a Feijóo a que non estea calado e fale deste tema, porque se converteu nunha ofensa clara, indigna a todos os vigueses e celtistas", rematou.

"NON ENTRAR Ao TRAPO"

En declaracións a Europa Press, o portavoz da Marea de Vigo, Rubén Pérez, sen entrar a valorar o tuit que iniciou a polémica, xa que considera que "non é xornalismo deportivo de rigor, senón unha especie de Sálvame", manifestou que é "ridículo" que o vicepresidente da Xunta "entre ao trapo dun programa sensacionalista".

Ademais, incidiu en que "non é un debate deportivo o que hai encima da mesa". "Falamos de cuestión publica, técnica e de seguridade", dixo en referencia á controversia suscitada despois de que o pasado fin de semana o Concello de Vigo suspendese o partido entre Celta de Vigo e Real Madrid por desprendementos na cuberta de Balaídos.

"Algúns medios de comunicación, con ton sensacionalista, atacan unha posición que non é do alcalde, senón lóxica e que apoiamos na oposición por unha cuestión de seguridade cidadá nun edificio municipal", insistiu Pérez, que recalcou que "nin o Real Madrid, nin a liga nin a prensa ou pseudoprensa deportiva teñen que entrar nunha disquisición sobre esta decisión que compete ás autoridades e non a un club deportivo".

COMENTARIOS EN TWITTER

Despois de que o Real Club Celta perdese este mércores o partido de semifinais da Copa do Rei fronte ao Deportivo Arabés, o presentador de 'O Chiringuito de Jugones', Josep Pedrerol, que en días previos criticara ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, pola suspensión do partido de Liga, publicou en Twitter o tuit "Alcaldeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!".

Pouco despois, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, retuiteó a mensaxe, aínda que ante as críticas de usuarios da rede social, decidiu borralo e retuitearlo por segunda vez engadindo o comentario: "Unha pena que se alegre da derrota dun equipo que o merece todo só porque alguén non estivo á altura da súa cidade".

PP DE PONTEVEDRA DEFENDE A RUEDA

Pola súa banda, fontes do Partido Popular de Pontevedra, que preside o propio Rueda, remarcaron que "a secuencia dos feitos fala por si soa", posto que tras a derrota do Celta e antes de retuitear a mensaxe de Pedrerol, o vicepresidente enviou a mensaxe: "Parabén ao @Alaves. Orgullosos do @rccelta_oficial. Tamén nas derrotas. Ala Celta!!!".

"Primeiro que nada, deixou claro o seu apoio ao Celta", defenderon estas fontes, que alegaron que foi despois de trasladar o seu apoio ao equipo vigués que retuiteó a Pedrerol, e acto seguido aclarou o que quería comunicar con ese retuit.