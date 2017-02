A industria na comarca de Santiago ten un peso moi por baixo da media galega e o Club Financeiro pide actuar

O Club Financeiro de Santiago reclama impulsar medidas de apoio para a implantación de industria na comarca de Santiago, debido ao escaso peso que representa este sector no valor engadido bruto da súa economía, ao situarse moi por baixo da media galega (8% fronte ao 19%).

Na conxunto da área, que engloba ás 11 comarcas con influencia en Santiago, o peso do sector industrial sitúase tres puntos por baixo da media galega (16% fronte ao 19%).

Estes datos extráense do informe de conxuntura económica que presentou este xoves o club financeiro, con datos oficiais que nalgúns apartados chegan ata 2014 e noutros ata 2015.

Na rolda de prensa participaron o profesor titular de economía pública e sistemas fiscais da Universidade de Santiago de Compostela Miguel Vázquez Taín, a profesora titular de economía aplicada da USC Maite Cancelo, a decana da facultade de ciencias económicas e empresariais da USC, Emilia Vázquez e o profesor de análise económica da Universidade da Coruña David Rodríguez.

O estudo, que patrocina o Banco Santander, analiza a información económica das 11 comarcas con incidencia na área de Santiago, e abarca un total de 46 concellos.

PIB POR HABITANTE

Recolle que as comarcas da área de Santiago con maior valor do seu produto interior bruto (PIB) per cápita son Santiago (24.067 euros) e Ordes (21.014), e sitúanse por encima da media galega (19.748).

En canto a estrutura produtiva, a área de Santiago presenta un maior peso do sector primario (8%) que a media galega (5%). Con todo, a comarca de Santiago está "fortemente terciarizada", e cunha certa "dependencia" das administracións públicas que, aínda que nun momento foi unha "fortaleza", agora pode supor un síntoma de "debilidade". Segundo sinala o traballo, mentres, nas de Xallas, Arzúa, Ordes, Deza e A Barcala máis do 40% das empresas pertencen ao sector primario.

No referente a estrutura empresarial, a área de Santiago ten unha distribución, segundo o seu tamaño, moi similar á galega: o 97% son microempresas (menos de 10 empregados), o 2,4% son pequenas (entre 10 e 49), as 0,4% medianas (entre 50 e 249) e o 0,1% restante, grandes (máis de 250).

O 80% das empresas grandes da área (20) están situadas no concello de Santiago de Compostela, tres están no Barbanza, unha en Ou Sar e unha en Deza.

DÉBEDA E IMPOSTOS

As facendas municipais da área de Santiago non son alleas ao comportamento do conxunto dos concellos galegos e presentan nos últimos anos unha "forte contracción dos recursos administrados", segundo apunta o Club Financeiro.

Esta realidade concéntrase principalmente na diminución dos investimentos reais e de forma máis significativa na comarca de Santiago, onde representan o 7,5% do total do gasto local, porcentaxe que se reduce no Concello compostelán ao 5,7%.

Os municipios, segundo establece o estudo, tentaron paliar a caída de ingresos derivada da crise e das medidas de consolidación orzamentaria. O traballo destaca ao Consistorio santiagués, cun incremento en catro anos (de 2010 a 2014) dos ingresos por este imposto do 43%, en euros por habitante, que "supera con fartura a media da área e de Galicia".

O endebedamento reduciuse na conxunto da área nun 30%, pero hai fortes diferenzas entre municipios e sobresae de novo Santiago con 435 euros de débeda por habitante, que multiplica por 2,3 a media de Galicia.

"As facendas municipais da área (...) non actuaron como motor para contrarrestar os efectos da crise, senón que máis ben contribuíron a agravar a situación económica dos cidadáns coa subida dos impostos municipais", critican os autores.

Por outra banda, segundo o informe, Ames, Brión e Teo son os concellos con menos poboación envellecida. Mentres, Muros e Xallas rexistran o maior descenso na taxa de paro.