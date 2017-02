(AM)Consello.- O temporal causa danos en edificios e estradas da Xunta por valor de cinco millóns de euros

A Xunta destinará un cinco millóns de euros a reparar os danos que o temporal da pasada semana ocasionou no patrimonio autonómico, que inclúe centros escolares e sanitarios, portos, estradas e outras instalacións.

Diso informou en rolda de prensa o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, ao termo do Consello da Xunta, que tivo coñecemento dunha primeira avaliación dos danos ocasionados polo mal tempo e de que o 112 recibiu comunicación de 3.571 incidencias.

En concreto, o mandatario detallou que os portos son as infraestruturas que sufriron maiores danos, pois foron 39 dos 132 autonómicos os que resultaron afectados e os da Guarda (Pontevedra) e Corme (Malpica, A Coruña) os que rexistraron peores danos.

Os seus arranxos consumirán un investimento de entre un millón de euros e 1,2 millóns, unha contía similar á que requirirán os 30 centros de saúde e oito hospitais danados e un pouco menor que a que se destinará aos 133 centros escolares afectados (entre 1,3 e 1,5 millóns de euros).

Tamén en aproximadamente 1,2 millóns cifrou a Xunta os danos provocados polo temporal nas illas galegas, fundamentalmente no dique das Cíes; mentres que as 435 incidencias en estradas estímanse en torno ao medio millón de euros para retirar árbores caídas.

Para liquidar todas estas afectacións, unidas a outras menores en instalacións deportivas e centros de maiores, o Goberno galego --segundo indicou Feijóo-- tratará de que sexan asumidas polas pólizas de seguro contratadas.

DANOS A PARTICULARES

En canto aos danos sufridos por particulares, o presidente dixo que a administración está a agardar a que os afectados terminen de facer as súas estimacións e comuníquenas, pero deu por feito que a maior parte do custo será asumido polas eléctricas ou polas aseguradoras.

Con todo, referiu que existe un real decreto en vigor para zonas afectadas por fenómenos meteorolóxicos. Neste punto, acerca de se a Xunta disporá axudas propias, insistiu no tres vías mencionadas aínda que aseverou que "non quedará xente sen atender".

Así mesmo, incidiu en que o Goberno galego está "a disposición de calquera cidadán que necesite asesoramento ou intermediación xurídica", ben nas oficinas de consumo, por internet ou a través dun número de teléfono gratuíto.

Segundo o seu criterio, as eléctricas haberán de facerse cargo dos problemas en electrodomésticos e outro tipo de sistemas de confirmarse que a súa actuación non foi adecuada, mentres que, pola contra, serán os seguros os que afronten as compensacións.

En casos como o dos invernadoiros, con polo menos 18 afectados en plásticos e estruturas que levan perdas de produción, remitiu calquera análise a que se coñeza o alcance dos danos e se os seus propietarios tiñan algunha póliza.

"MENOS DANOS DOS PREVISTOS"

Tras enumerar os danos, e expresar o seu "agradecemento" aos servizos de emerxencias, Feijóo sinalou que o temporal "causou menos danos dos previstos". Sobre todo, como explicou, debido a que os ríos non se desbordaron como consecuencia a situación de seca previa.

Neste sentido, considerou "bastante modestos" os impactos no patrimonio autonómico, pois só arranxar os desprendementos da autovía entre Brión e Noia (A Coruña) causados por temporais no nadal de 2015 superaron o custo de todas as incidencias actuais.

RESPONSABILIDADE DAS ELÉCTRICAS

Finalmente, cuestionado sobre se se esixirá ás eléctricas algún protocolo para que non se repita a situación de usuarios que estiveron catro e cinco días sen luz, o xefe do Executivo autonómico lembrou que hai un expediente informativo aberto no que se estudará o ocorrido.

Con "a esixencia", defendeu, hai que ser "responsables", posto que hai que saber se houbo "un problema de medios" ou cuestións "irresolubles" debido, por exemplo, á caída de torretas polo vento.

O que si volveu a destacar, do mesmo xeito que o mércores no Parlamento, son os investimentos levados a cabo na rede. Proba diso, ao seu xuízo, é que temporais anteriores afectaron a 500.000 puntos de luz e este, a 180.000. "Hai unha gran diferenza", salientou.