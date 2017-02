O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostivo este xoves que o congreso do PP nacional que se celebrará o fin de semana en Madrid servirá para falar "de ideas" e de "un proxecto para o país", e non para abordar "cargos ou reparticións". Pola súa banda, deu por feito que el manterá "o mesmo papel" no partido que ata agora, como líder en Galicia.

Preguntado sobre esta cita na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo afirmou que o conclave da súa formación "non vai do Twitter", a modo de alusión ao que desenvolverá Podemos na mesmas datas. "Do que falaremos é de ideas e dun proxecto para o país, que é máis urxente que nunca", salientou.

Na mesma liña, insistiu en que se debaterá sobre "unha política para o conxunto de España" e sobre "propostas para o conxunto dos españois". "Non imos falar de nós", reafirmouse, ante unha cuestión sobre a acumulación de cargos, senón de "como mellorar os servizos públicos e a economía e facer de España uno dos mellores lugares do mundo para vivir".

Acerca de se terá un papel relevante na dirección que salga dese congreso, Feijóo aseverou que manterá "o mesmo", pois como máximo responsable do PPdeG xa é membro nato do comité executivo popular. "Seguirei exercendo o meu principal compromiso, ser presidente do PP de Galicia", resolveu.

"UN SORRISO"

Neste punto, reflexionou sobre que ao partido "sérveselle con bos resultados na comunidade da que un é responsable" e, así, deu por feito que a delegación galega que se desprazará a Madrid o fin de semana sentirá "satisfeita" ao ser "felicitada polos seus compañeiros" doutros puntos de España.

"Porque en Galicia puidemos darlle ao partido, no conxunto do país, estabilidade, e outra vez un sorriso dunha maioría absoluta que levabamos moito tempo sen conseguir", reivindicou, non sen destacar tamén que el persoalmente dedicou "bastantes fins de semana" en traballar no relatorio de política económica e organización territorial que lle foi asignada.

Finalmente, dada a proximidade do nacemento do seu primeiro fillo, respondeu aos xornalistas que espera poder acudir a Madrid o fin de semana. "O previsto é que si", explicou, pois "a quen lle corresponde" dicilo, á súa parella, así llo transmitiu. "Pero se hai unha situación de emerxencia, interrómpese", engadiu entre risas.