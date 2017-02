Auxilian a un indixente tombado sobre un montón de lixo nun inmoble en Lugo e lévano a un hospital

Un indixente foi trasladado a un centro hospitalario tras ser auxiliado cando se atopaba sobre un montón de lixo nun inmoble de Lugo, a cuxo propietario se pediu que proceda ao seu tapiado.

Segundo informaron fontes municipais, a requirimento da educadora social do proxecto 'Sen teito' de Cruz Vermella de Lugo procedeuse por parte da Policía Local ao auxilio do indixente M.F.C., que estaba tombado sobre un montón de lixo no interior dun inmoble da rúa Salvador Madariaga.

O auxilio realizouse mediante unha ambulancia medicalizada, segundo explican as mesmas fontes, que o trasladou ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), mentres que o can que lle acompañaba foi levado á Protectora de Animais para "o seu coidado e custodia".

A porta do portal do edificio foi precintada pola Policía Local, tras comprobar que a casa estaba baleira. Ademais, requiriuse ao propietario para que proceda ao seu tapiado.

As dilixencias instruídas respecto diso desta actuación serán remitidas ao xulgado de garda e aos Servizos Sociais.