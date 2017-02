Consello.- A loita contra a fraude fiscal en Galicia fixo aflorar 139 millóns de euros en 2016

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que a loita contra a fraude fiscal por parte da administración autonómica fixo aflorar o pasado ano 139 millóns de euros, algo menos que os 150 recadados en 2015.

Ao termo do Consello da Xunta, en rolda de prensa, o mandatario precisou que 102,6 millóns desa contía correspóndense coa revisión de máis de 280.000 autoliquidacións; mentres que os 36,3 millóns restantes proviñeron da inspección de grandes patrimonios.

A pesar destes datos, o informe que coñeceu este xoves o Goberno galego sinala que a fraude fiscal está "a caer" nesta comunidade e que "a inmensa maioría" dos seus habitantes (92%) "están a cumprir relixiosamente o pago dos seus impostos", en palabras de Feijóo.

Coa vista posta no exercicio actual, o mandatario avanzou que o plan de control tributario caracterizarase pola procura de novas fontes de datos. Principalmente, basearase na análise de Internet e as redes sociais, así como no intercambio coa Axencia Tributaria.

Finalmente, deu conta de que os orzamentos aprobados esta semana no Parlamento inclúen un plan de control da fraude que permitirá a Galicia obter "outros 20 millóns de euros".