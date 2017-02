O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, lembrou este xoves aos sindicatos nunha reunión que "hai moitos dereitos que se foron recuperando nesta última lexislatura" tras os pactos de melloras retributivas que desde 2009 quedaron suspendidos por mor da crise económica e, ademais, avanzoulles a dotación con carácter inmediato de 438 prazas para reducir a temporalidade no Sergas.

Así o informou Sanidade nun comunicado de prensa tras a reunión, criticada polos sindicatos por non establecerse un calendario de negociación para recuperar os acordos en suspenso. A Consellería explicou que abordaron aspectos como a devolución da paga extra de decembro de 2012; a subida do 1% das retribucións en 2016; a devolución do complemento específico adicional de xaneiro e febreiro de 2013; e a recuperación de dous días de libre disposición máis os días adicionais de vacacións.

Así mesmo, Sanidade incidiu na súa nota de prensa que "outras medidas positivas" postas en marcha foron "a prórroga no servizo activo máis aló dos 65 anos", así como "os concursos de traslados en todas as categorías"; o "novo pacto de contratación temporal e as ofertas públicas de emprego anuais, con máis de 1.600 prazas desde 2012".

Ademais, o conselleiro remarcou que a Lei de orzamentos galega para este ano "segue apostando pola recuperación" e, deste xeito, "contémplase recuperar os complementos específicos adicionais das pagas extra de xuño e decembro". "E, se a lei estatal de orzamentos permíteo, poderase aplicar un 1% máis de subida", segundo abunda Sanidade.

TEMPORALIDADE

Segundo engade a Consellería, Vázquez Almuíña tamén lles explicou aos sindicatos que o seu departamento vai seguir avanzando "noutro tipo de melloras".

Deste xeito, no que respecta ao pacto de estabilidade, comentou que se dotarán "con carácter inmediato" 438 prazas para reducir a temporalidade no Sergas.

Así mesmo, na oferta pública de emprego de 2017, segundo explicou Sanidade no seu comunicado, "poderán ser ofertadas un total de 820 prazas". Xunto con iso, Almuíña explicou que "se desaparece a taxa de reposición na normativa básica, poderase dobrar a cifra".

Tamén na reunión coas centrais sindicais, o conselleiro de Sanidade ofreceu unha negociación do concurso de traslados "aberta e permanente".

Sanidade lembrou que este departamento leva o 41,9 por cento dos orzamentos da Xunta e ao capítulo I de gastos de persoal do Sergas correspóndelle o 43,4 por cento do orzamento do propio Servizo Galego de Saúde.

Na reunión con CIG-Saúde, CC.OO., UXT, Satse e CSIF, ademais do conselleiro asistiron o xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, e a directora xeral de Recursos Humanos do mesmo departamento, Margarita Prado Vaamonde.